Хуг не признал агрессию России в Украине: появилась реакция Климкина

Возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе ограничены. Поэтому заместитель главы миссии Александр Хуг в своих заявлениях не может выходить за формальные рамки.

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

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24 канал сообщал, что бывший заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не признает Российскую Федерацию агрессором. Вместе с тем он подтвердил, что миссия обнаружила на оккупированном Донбассе кадровых военных из России.

Комментируя слова Хуга, украинский министр подчеркнул, что он не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя".

Александр Хуг в очередной раз явно попадает в коммуникационную передрягу. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно,

– отметил Климкин.

При этом глава МИД отметил, что несмотря на ограниченные возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ее присутствие целом важнее, чем отсутствие какой-либо миссии.

"Да, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо", – считает он.

Также министр подчеркнул, что Хугу стоило найти слова, которые не допускали бы пророссийских интерпретаций даже несмотря на то, что "заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не имеет права давать никаких политических оценок".

Напомним, это уже не первая скандальная заявление экс-первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Ранее он заявил, что представители ОБСЕ не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.



Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его мнения.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросы мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.