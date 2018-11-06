18:40
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Хуг не признал агрессию России в Украине: появилась реакция Климкина

      140 Читати новину українською
      Глава МИД Украины прокомментировал слова Хуга относительно агрессии России на Донбассе
      Глава МИД Украины прокомментировал слова Хуга относительно агрессии России на Донбассе / Фото из открытых источников

      Возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе ограничены. Поэтому заместитель главы миссии Александр Хуг в своих заявлениях не может выходить за формальные рамки.

      Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

      Читайте также: Россия планирует признать результаты организованных ею же псевдовыборов на Донбассе, – Геращенко

      24 канал сообщал, что бывший заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не признает Российскую Федерацию агрессором. Вместе с тем он подтвердил, что миссия обнаружила на оккупированном Донбассе кадровых военных из России.

      Комментируя слова Хуга, украинский министр подчеркнул, что он не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя".

      Александр Хуг в очередной раз явно попадает в коммуникационную передрягу. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно,
      – отметил Климкин.

      При этом глава МИД отметил, что несмотря на ограниченные возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ее присутствие целом важнее, чем отсутствие какой-либо миссии.

      "Да, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо", – считает он.

      Также министр подчеркнул, что Хугу стоило найти слова, которые не допускали бы пророссийских интерпретаций даже несмотря на то, что "заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не имеет права давать никаких политических оценок".

      Напомним, это уже не первая скандальная заявление экс-первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Ранее он заявил, что представители ОБСЕ не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.

      Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его мнения.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?
      Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросы мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе МИД Украины Павел Климкин ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сегодня , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      сегодня , 17:00 Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      Юрій Бутусов
      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      сегодня , 16:00 Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      Тетяна Мартинюк
      Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      сегодня , 15:40 Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Умерла Екатерина Гандзюк: эмоциональный комментарий Сергея Стерненко
       4 ноября , 13:34
      Рада запретила звонить с АТО даже медикам
       1 июля 2015 , 14:31
      Словакия – второй соперник Украины в Лиге наций, который обидел Ярмоленко и компанию в отборе к Евро-2016
       8 сентября , 12:00
      Новый Volkswagen T-Cross снова показали на видео
       22 октября , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук