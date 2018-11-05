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      Не считаю Россию агрессором – экс-замглавы ОБСЕ

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      Хуг заявил, что не считает РФ агрессором
      Хуг заявил, что не считает РФ агрессором / Фото из открытых источников

      Бывший заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил, что миссия обнаружила в Донбассе кадровых военных из России. В то же время, он добавил, что не признает Российскую Федерацию агрессором.

      Об этом он сказал в интервью "ТСН", которое было взято еще во время его пребывания на посту.

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      "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства", – заявил Хуг.

      По его словам, конфликт на Донбассе можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинять других".

      Экс-заместитель председателя СММ ОБСЕ также подтвердил, что российские войска все-таки присутствуют на оккупированной территории Украины.

      Факты нельзя опровергнуть; факты, подтвержденные снимками, на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжающие в Украину и выезжающие из нее, колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны,
      – сказал Хуг.

      Он отметил, что общался в оккупированном Донецке с российскими военными 16-й воздушно-десантной бригады.

      "Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленниками, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же: они входят в подразделение, которое на ротационной основе воюет в Украине", – подытожил представитель ОБСЕ.

      Напомним, ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.
      Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщил, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его мысли.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросам мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Новости России Украина – Россия ОБСЕ Новости политики
      Источник: 24 Канал
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