Не вважаю Росію агресором, – екс-заступник голови ОБСЄ

Колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії. Водночас, він додав, що не визнає Російську Федерацію агресором.

Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН", яке було взято ще під час його перебування на посаді.

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"Ні, але я вважаю, що Росія, як і Україна, й окремі райони Донецької та Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка потребує вирішення, і всі вони взяли на себе зобов'язання", – заявив Хуг.

За його словами, конфлікт на Донбасі "можна вирішити тільки тоді, коли хтось буде прагнути знайти рішення, аніж намагатися звинувачувати інших".

Екс-заступник голови СММ ОБСЄ також підтвердив, що російські війська все-таки присутні на окупованій території України.

Факти не можна спростувати; факти, що підтверджені знімками, на яких зображені колони, що під покровом ночі в’їжджають до України та виїжджають із неї, колони машин військового типу з озброєнням на них, які рухаються ґрунтовими дорогами під чіткою координацією в супроводі систем протиповітряної оборони,

– сказав Хуг.

Він зазначив, що спілкувався в окупованому Донецьку з російськими військовими 16-ї повітряно-десантної бригади.

"Вони відкрито з нами спілкувались і самі надали цю інформацію, а ми повідомили цей факт. Я також особисто розмовляв тут, у Києві, з двома полоненими, яких затримали Збройні сили України. І вони сказали те саме: вони входять до підрозділу, який на ротаційній основі воює в Україні", – підсумував представник ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.

Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.