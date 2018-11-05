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      Не вважаю Росію агресором, – екс-заступник голови ОБСЄ

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      Хуг заявив, що не вважає РФ агресором
      Хуг заявив, що не вважає РФ агресором / Фото з відкритих джерел

      Колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії. Водночас, він додав, що не визнає Російську Федерацію агресором.

      Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН", яке було взято ще під час його перебування на посаді.

      Читайте також: Чому місія ОБСЄ досі не може визнати російської присутності на Донбасі

      "Ні, але я вважаю, що Росія, як і Україна, й окремі райони Донецької та Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка потребує вирішення, і всі вони взяли на себе зобов'язання", – заявив Хуг.

      За його словами, конфлікт на Донбасі "можна вирішити тільки тоді, коли хтось буде прагнути знайти рішення, аніж намагатися звинувачувати інших".

      Екс-заступник голови СММ ОБСЄ також підтвердив, що російські війська все-таки присутні на окупованій території України.

      Факти не можна спростувати; факти, що підтверджені знімками, на яких зображені колони, що під покровом ночі в’їжджають до України та виїжджають із неї, колони машин військового типу з озброєнням на них, які рухаються ґрунтовими дорогами під чіткою координацією в супроводі систем протиповітряної оборони,
      – сказав Хуг.

      Він зазначив, що спілкувався в окупованому Донецьку з російськими військовими 16-ї повітряно-десантної бригади.

      "Вони відкрито з нами спілкувались і самі надали цю інформацію, а ми повідомили цей факт. Я також особисто розмовляв тут, у Києві, з двома полоненими, яких затримали Збройні сили України. І вони сказали те саме: вони входять до підрозділу, який на ротаційній основі воює в Україні", – підсумував представник ОБСЄ.

      Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.
      Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Теги: ОБСЄ Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Зброя Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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