Чому місія ОБСЄ досі не може визнати російської присутності на Донбасі

Російську військову форму можна купити будь-де, і це не доказ військової присутності росіян – знайома фраза. Таке під час анексії Криму Володимир Путін говорив про "зелених чоловічків". І от 26 жовтня ми знову почули цю фразу, от тільки вже не з вуст президента країни-агресора, а заступника глави місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга.

Колони російської техніки є. Люди у військовій формі з російськими шевронами є. Але прямих доказів російського втручання на Донбас не побачили. Адже форму російську форму можна купити у будь-якому воєнторзі. Таке заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг розповів виданню Foreign Policy.

Читайте також: Явні ознаки шизофренії, – Найєм про заяву Хуга щодо доказів участі РФ у війні на Донбасі

"Інтерв'ю, опубліковане 25 жовтня у виданні Foreign Policy, було неправильно трактоване і ввело в оману. Тим часом нова правильна версія вже оприлюднена", – згодом пояснив Хуг.

На заяву різко відреагували в Україні. ОБСЄ знову звинуватили у підозрілій сліпоті на користь Росії.

Варто нагадати містеру Хугу, що очолювана містером Апаканом і ним місія СММ щотижня фіксує на Донбасі і відображає в своїх офіційних звітах новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю. Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі і не перемалюєш замість зірочки російський прапор,

– написала у своєму Facebook віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко.

Карикатури на місіонерів вже давно наповнили стрічку українського Facebook. Їм приписують вади зору і порівнюють з котом Базиліо з відомого мультика, іронізуючи над тим, як вони виконують свою офіційну місію – спостерігати.

Працює вона на Донбасі з березня 2014 року. Туди з початком війни її відправила Організація з безпеки і співробітництва у Європі на прохання України, яка є її членом. Спочатку це було 100 іноземців. Зараз же у місії, крім українців, працює більше 700 іноземних учасників. Близько половини – це з країн ЄС. Найбільше американців. А росіяни на третьому місці за кількістю – їх 39.

Спостерігачі їздять прифронтовими селами, збирають інформацію зі своїх камер спостереження, безпілотників і спілкуються з місцевими. Можуть привозити до них медиків і передавати гуманітарні вантажі. Дані про обстріли, постраждалих, руйнування і рух техніки публікують у звітах щодва тижні – української, англійською і російською мовами. Слоган місії – "Факти мають значення".

Читайте також: Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить

Спостерігачі оприлюднювали факти про завезення російської техніки під покровом ночі, участь російських десантників у бойових діях. У вересні публікація світлин у звітах ОБСЄ допомагла розслідувачам Bellingcat виявити на Донбасі новітні системи радіоелектронної боротьби, які використовує тільки Росія.

Представники місії пояснюють, їхня мета – фіксувати й описувати побачене, а не робити з цього висновки. Тому у їхніх звітах навіть не можуть називати людей у військовій формі з російськими шевронами військовими армії Російської Федерації.

57 країн-учасників ОБСЄ дають дозвіл моніторинговій місії встановлювати факти реальності. Місія робить це, розповідаючи, що її члени побачили і почули. Вона не надає докази і не проводить розслідування. Але інші сторони можуть використовувати ці факти, так само можуть ігнорувати їх або базувати на них свої докази,

– зазначив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Однак, представники неодноразово дискредитували себе заявами. У 2015-му спостерігач Герберт Мейер-Баде з Нідердандів постив у Twitter антиукраїнські фейки. У розстрілі маршрутки з мирними мешканцями біля Волновахи звинуватив українців і назвав це актом громадянської війни. Його звільнили з лав місії завдяки заяві волонтера Максима Манця.

Крім того, з'ясували, що спостерігачі потрапляли до місії просто з Міноборони Росії, як-от офіцер Віктор Дьомін, який працював у Краматорську.

У липні німецький телеканал ARD оприлюднив розслідування про російських шпигунів ФСБ серед російських членів місії. У листах керівництва місії знайшли розповіді про те, як росіяни проводили час із бойовиками – пили, розважались і заробляли гроші. Тоді міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив, що давно підозрює такі зв'язки. Адже після проїзду патрулів саме з російськими спостерігачами за 20 хвилин починаються обстріли українських позицій.

Утім, вважати ОБСЄ проросійською не варто, каже військовий експерт. Тим паче, що учасники місії часто лояльно ставляться до України.

Хуг не може висловити свою власну позицію через політичні інтереси організації, яку він представляє. Для них визнання того, що на Донбасі воює російська армія означає, що їм треба визнавати агресію та діяти згідно з угодою про Організацію з безпеки та співробітництва в Європі і боротися з агресором. Бажання воювати з Росією в держав немає,

– зауважив військовий експерт, редактор видання Цензор.net Юрій Бутусов.

Тож Юрій Бутусов припускає, заступник голови спостерігачів став заручником політичних ігор між Європою і Росією.