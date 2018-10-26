Явні ознаки шизофренії, – Найєм про заяву Хуга щодо доказів участі РФ у війні на Донбасі

Нардеп Мустафа Найєм вважає, що слова заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга про відсутність прямих доказів участі Росії в конфлікті на Донбасі є шизофренією. За словами політика, від "уважного вивчення спеціалістами" його "рятує" те, що він покидає свою посаду.

Раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України.

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На такі гучні слова уже відреагував нардеп Мустафа Найєм. Як зауважив він, тут видно явні ознаки шизофренії, або ж вони (представники СММ ОБСЄ в Україні – 24 канал) це не приховують.

Крім того, Найєм оприлюднив його цитати, які перечать попередній заяві.

– "Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають в Україну ґрунтовими дорогами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону";

– "Ми також говорили з узятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російської армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні";

– "Ми бачили людей зі знаками Російської Федерації, але ви можете придбати цю куртку в будь-якому місці."

"Від уважного вивчення фахівцями цієї людини рятує тільки той факт, що він уже покидає свою посаду", – обурено додав політик.

Нагадаємо, Раніше 24 канал повідомляв про те, що заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 31 жовтня йде з посади. Його наступником стане заступник голови місії Марк Етерінгтон.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні? Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.