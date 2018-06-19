Кто препятствует реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: ответ дипломата

Глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он сказал на заседании ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве, передает "Интерфакс".

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Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Эти люди, у которых есть интересы, которые не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны,

– отметил посол.

Дипломат заметил, что есть профильные министерства, которые мотивированы на имплементацию Соглашения об ассоциации, но необходима поддержка всех министерств.

"Как вы знаете, мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, это не является сюрпризом. Если мы хотим преодолеть это сопротивление, то нам нужно собрать много украинских представителей. Для этого нам необходимо объяснить: что означает имплементация данного соглашения для жизни граждан", – подчеркнул Мингарелли.

Посол Евросоюза добавил, что в комитетах Верховной Рады ситуация относительно движения имплементации соглашения все еще сложная.