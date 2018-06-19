15:51
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Хто перешкоджає реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: відповідь дипломата

154 Читать новость на русском
Мінгареллі розповів, що популісти й олігархи в Україні перешкоджают Угоді про асоціацію з ЄС
Мінгареллі розповів, що популісти й олігархи в Україні перешкоджают Угоді про асоціацію з ЄС / zik.ua

Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що популісти і олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це він сказав на засіданні асамблеї української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у Києві, передає "Інтерфакс".

Читайте також: Зараз в України немає перспективи членства в ЄС, – Мінгареллі

Як ви знаєте, є багато людей в Україні, які не люблять цю угоду, які намагаються перешкоджати впровадженню цієї угоди. Ми називаємо їх популістами, олігархами. Ці люди, у яких є інтереси, які не хочуть модернізувати політичні та економічні структури цієї країни,
– зазначив посол.

Дипломат зауважив, що є профільні міністерства, які мотивовані на імплементацію Угоди про асоціацію, але необхідна підтримка всіх міністерств.

"Як ви знаєте, ми зіштовхуємося із серйозним опором, це не є сюрпризом. Якщо ми хочемо подолати цей опір, то нам потрібно зібрати багато українських представників. Для цього нам необхідно пояснити: що означає імплементація цієї угоди для життя громадян", – наголосив Мінгареллі.

Посол Євросоюзу додав, що в комітетах Верховної Ради ситуація щодо руху імплементації угоди все ще складна.

 

Теги: Новини України Новини політики Євросоюз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 246
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 533
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сьогодні, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 207
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1715
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 1093
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук