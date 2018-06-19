Хто перешкоджає реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: відповідь дипломата

Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що популісти і олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це він сказав на засіданні асамблеї української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у Києві, передає "Інтерфакс".

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Як ви знаєте, є багато людей в Україні, які не люблять цю угоду, які намагаються перешкоджати впровадженню цієї угоди. Ми називаємо їх популістами, олігархами. Ці люди, у яких є інтереси, які не хочуть модернізувати політичні та економічні структури цієї країни,

– зазначив посол.

Дипломат зауважив, що є профільні міністерства, які мотивовані на імплементацію Угоди про асоціацію, але необхідна підтримка всіх міністерств.

"Як ви знаєте, ми зіштовхуємося із серйозним опором, це не є сюрпризом. Якщо ми хочемо подолати цей опір, то нам потрібно зібрати багато українських представників. Для цього нам необхідно пояснити: що означає імплементація цієї угоди для життя громадян", – наголосив Мінгареллі.

Посол Євросоюзу додав, що в комітетах Верховної Ради ситуація щодо руху імплементації угоди все ще складна.