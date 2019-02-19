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      Кто приостанавливает изменения в судебной системе: объяснение эксперта

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      Длительное время судебная система оставалась для украинцев тайной за закрытыми дверями. Однако после Революции Достоинства и свержения прежней власти общество ожидало и требовало серьезных изменений в этой сфере. Сейчас изменения действительно происходят, но не так качественно и быстро, как того заслуживает наше общество.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Татьяна Козаченко.

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      Она отметила, что благодаря международной поддержке и изменениям внутри общества внедряются правила, которые заставляют власть меняться.

      Власть может меняться двумя путями. Добровольно, или под давлением общества. И именно под давлением общества и происходят сегодняшние изменения,
      – сказала Козаченко.

      Также она добавила, что с одной стороны власть внедряет новые антикоррупционные органы, например, ГБР и НАПК, а с другой – политики сами ищут пути и способы, как обойти свои же законы.

      К слову, сейчас продолжается набор в высшую судебную инстанцию – Верховный Суд Украины. Однако Общественный совет добропорядочности выявил, что 71 кандидат из 235 не может занимать такую высокую должность из-за их досье и деклараций. Теперь Высшая квалификационная комиссия судей должна подробнее изучить кандидатуры и вынести решение на пленарных заседаниях, которые должны состояться с 19 по 22 февраля.

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      Теги: Судьи Верховный суд Украины Новости Украины НАПК
      Источник: 24 канал
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