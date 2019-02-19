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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Хто призупиняє зміни в судовій системі: пояснення експертки

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      Тривалий час судова система залишалася для українців, мов за закритими дверима. Проте після Революції гідності та повалення колишньої влади суспільство очікувало та потребувало серйозних змін в цій сфері. Наразі зміни дійсно відбуваються, але не так якісно та швидко, як на те заслуговує наше суспільство.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла голова Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко.

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      Вона зазначила, що завдяки міжнародній підтримці та змінам всередині суспільства впроваджуються правила, які змушують владу змінюватися. 

      Влада може змінюватися двома шляхами. Добровільно, або під тиском суспільства. І саме під тиском суспільства і відбуваються сьогоднішні зміни,
      – сказала Козаченко.

      Також вона додала, що з одного боку влада впроваджує нові антикорупційні органи, наприклад, ДБР та НАЗК, а з іншого – політики самі шукають шляхи та способи, як оминути свої ж закони.

      До слова, наразі триває набір до найвищої судової інстанції – Верховного суду України. Проте Громадська рада доброчесності виявила, що 71 кандидат з 235 не можуть обіймати таку високу посаду через їх досьє та декларації. Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів має детальніше вивчити кандидатури та винести рішення на пленарних засіданнях, які мають відбутися з 19 по 22 лютого.

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      Теги: Новини України Судді Верховний суд України НАЗК
      Джерело: 24 канал
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