Как живет ЕС и кто разнес коронавирус по миру: обзор иностранных СМИ

Пандемия коронавируса поставила несколько фундаментальных вопросов: единство Европы, солидарность, запрет путешествий. И в конце концов – что значит быть европейцем в настоящее время. Сайт 24 канала сделал обзор ведущих иностранных СМИ.

Закрытые границы

Путешествия останавливаются по всему мир. Последним решением для сдерживания вируса стала новость из Евросоюза: поездки без неотложной причины отменены на 30 дней. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это не коснется членов шенгенской зоны, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию, а также – Великобританию, которая в январе вышла из ЕС (но еще год выполняет правила ЕС в рамках переходного периода).

Внимание ЕС закрывает въезд на свою территорию из-за коронавируса на 30 дней

Граждане из стран за пределами Евросоюза не будут допущены, если у них нет документов на постоянное проживание или родственников в странах ЕС. Также ограничения не коснутся дипломатов, пассажиров, которые следуют транзитом, врачей и исследователей. Грузовые перевозки продолжатся.

С одной стороны, это действительно выглядит как ответ Трампу на такое же ограничение для европейцев. Но с другой – в нескольких странах Союза уже очень много больных. Среди лидеров – Италия, Испания, Франция. Даже в крошечном Сан-Марино больше 100 случаев (но эта Республика окружена Италией, поэтому неудивительно). Но не все согласны с приостановлением сообщения.

Это не спасет от распространения пандемии – Vox



Много людей не могут попасть домой из-за остановки перевозок / photo: Business Insider

Правда, издание пишет только о Соединенных Штатах. Но их мнение интересно привести в контексте всей темы. Эксперты, опрошенные Vox говорят, что это не является панацеей.

Китай и Италия ввели эти самые ограничения, но не смогли остановить распространение, став двумя лидерами по заражению. Поэтому остановка поездок эффективна лишь как краткосрочный вариант, который дает несколько дней обществу и правительству, чтобы выиграть время и сформировать стратегию.

Закрытие границ не остановило пандемию, сказала Vox Дженнифер Нуццо, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса. Томас Боссерт, бывший советник в команде Трампа, которая ответственна за борьбу с коронавирусом, добавил: пандемия в США уже прошла стадию, когда бан на международные полеты еще позволял изолировать население от вируса.

Потому что вирус уже был внутри США, когда была объявлена ​​новая программа мер. Случаев было фактически столько же, сколько в Европе. И теперь время останавливать распространение внутри страны. К тому же, меньшинство случаев приходит в США именно из Европы, большинство – внутреннее заражение.

Джошуа Мишо из Kaiser Family Foundation объяснил об "окне возможностей", когда остановка поездок еще может быть полезна на примере Китая. Итак, КНР остановила внутренний транспорт в провинции Хубэй одновременно (!) с международными рейсами. Это замедлило распространение уханьского коронавируса дальше почти на три дня. Правда, многие китайцы были за границей (это было накануне Лунного Нового Года) и не прошли тесты, поэтому могли разнести вирус по миру.

Еще одна, более серьезная трудность – болезнь довольно часто протекает почти бессимптомно. Это затрудняло выявление и изоляцию новых больных, например, в аэропортах. Поэтому страны и идут на полный или частичный карантин.

Италия по иронии судьбы, первым остановила полеты из Китая. Но позже сама потерпела сокрушительный удар от коронавируса. Рим пошел против рекомендаций ВОЗ, но кто знал тогда. Самое интересное, что европейцы легко могут обойти бан имени Трампа, прилетев не из европейской страны, а из... любой другой. Например, из Латинской Америки.

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Vox отмечает, что важнее всего уменьшить поездки между городами Соединенных Штатов в целях остановки коронавируса. Сейчас горячие точки это штаты Вашингтон и Нью-Йорк. Одна зона карантина уже возведена в городке Нью-Рошель, Пентагон ограничил передвижение военных.

Италия ищет солидарность в Европе, но тщетно – Financial Times



Китайская делегация в Италию / photo: Morning Star

В Италии, из-за огромного количества новых случаев, врачи вынуждены лечить в первую очередь тех, у кого больше шансов выздороветь. Этим, а также большой долей пожилого населения, можно объяснить больше тысячи смертельных случаев в стране. Также медработникам провели тренинг по "медицине катастроф".

Больницы на севере – эпицентре эпидемии – переполнены, мест в инфекционных отделах не хватает. Сейчас почти единственные, кто откликнулся на просьбу Рима о помощи – китайцы. Они привезли персонал и 31 тонну всего, что было нужно, даже аппараты для искусственной вентиляции легких. Как было сказано выше, Италия первой отменила рейсы оттуда. Такая вот международная ирония судьбы.

Один на один с коронавирусомА вот в самой Европе итальянцам, похоже, бесполезно ожидать такую ​​поддержку. Эпидемия угрожает страные реальной рецессией, а 25 млрд евро дополнительных расходов – увеличением и так высокого долга. Рим попросил дополнительные медицинские принадлежности через специальный европейский кризисный механизм. Но ни одна страна ЕС не откликнулась, потому что фактически все остановили экспорт этой продукции, оставив для себя. Даже когда Германия ослабила правила экспорта, Австрия закрыла границы для людей из Италии. Единственное исключение – доказать, что не больны.

Авторы FT пишут, что недостаток солидарности – не новый тренд, а развивается внутри Союза уже минимум 10 лет. В то время как Рим борется с кризисом мигрантов с Севера Африки и Ближнего Востока, мало кто помогает в этом. Здесь очень серьезный вопрос к эффективности Frontex – европейской пограничной службы.

На таком плодородном поле, уверено издание, растут ультраправые политики типа Сальвини. "Та же история повторяет себя: беженцы, кризис зоны евро, теперь коронавирус. Политические последствия будут массивными", – читаем в комментариях изданию.

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Не добавило уверенности Италии и мискомуникация между Брюсселем и Франкфуртом. В то время когда Урсула фон дер Ляфен говорила о поддержке Рима и миллиардах евро в инвестиционном фонде, из ЕЦБ пришел совершенно другой сигнал. Кристин Лагард заявила (и позже извинилась за это), что не дело ее организации – уменьшать разрыв между 10-летним бондами Италии и Германии. Это должно было уменьшить риск для двух суверенных долгов.

После такого заявления, рынки Италии рекордно упали. На это отреагировал и Сальвини: "Единственная помощь, которую получила Италия – падение фондового рынка. Италия потеряла 68 млрд евро сбережений". Но волна уже пошла дальше.

Президент Серджио Маттарелла: мы, как страна в кризисе, ожидали инициативу солидарности, а не препятствия для действий. Глава правительства Джузеппе Конте: работа ЕЦБ – создавать благоприятные финансовые условия. ЕС еще может улучшить ситуацию, предоставив срочный пакет помощи для Италии, пишет FT. Включая покупку ЕЦБ итальянских государственных бондов.

С другой стороны, начальная позиция европейского Центробанка показывает "основную уязвимость еврозоны, которая ориентирована на нестабильную экономическую позицию Италии", пояснил изданию Кеннет Уоттрет, главный европейский экономист IHS Market. И здесь мы возвращаемся к ограничению перевозок. Чтобы исправить экономический ущерб от остановки поездок и карантина, ЕЦБ "должен монетизировать итальянский долг", добавил Уоттрет. Или запустить программу макроэкономической стабильности на 2% ВВП ЕС или больше.

Что значит быть европейцем во времена пандемии – NYT и EUObserver



Туристы возле Эйфелевой башни, Париж / photo: Politico Europe

Несмотря на то, что было описано выше, поводов для оптимизма и солидарности все еще достаточно в Старом Свете. О некоторых из них написал в колонке для NYT Йохен Биттнер.

Оказавшись между экономическими проблемами и человеческими страданиями, лидеры Европы знали, что надо делать. По всему континенту, правительства пытаются остановить распространение коронавируса. Полный карантин в Италии и Франции, закрытие границ, остановка транспорта и полетов.

В городах не работают школы, магазины (кроме продуктовых), бары, рестораны, развлекательные центры, остановлены футбольные лиги и концерты.

Все это, по мнению Биттнера, посылает четкий сигнал – люди важнее денег. Пандемия позволяет Европе вспомнить о своих основных ценностях. Без здоровья не будет экономики. Как бы это не было дико, но от материальных потерь, чем от того, кто выживет, а кто – умрет. Люди постепенно адаптируются к новой реальности и придумывают новые способы жить в ней.

Солидарность, как и вирус, бывает заразной, отмечает колумнист. Люди поют на балконах в Италии и многие присоединяется. На балконах, так как им в большей степени запрещено выходить на улицу. В Германии, организации ходят по магазинам вместо старых людей, которые в максимальной группе риска. В маленьком Люксембурге скауты пытаются помочь всем в сообществе – от выгула собак до формирования списков для аптек.

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Но у всего есть обратная сторона. Из-за пандемии в Европе вновь появились границы, которых в обычное время просто нет. Идея "мы" во время эпидемии сокращается, потому что каждая страна фактически сама по себе. Из-за близкого расположения граждане Бельгии, например, начали скупать все в Нидерландах и сидеть там в пабах.

Моя родная Германия, указывает Йохен Биттнер – не исключение. Многим нужны аппараты для вентиляции легких, но Германии тоже, поэтому они остаются в Германии. Сейчас время наращивать усилия и Германия, как экономический центр Евросоюза, должна идти впереди. Потому что она лучше подготовлена ​​к вспышке.

Там есть 28 тысяч кроватей в интенсивной терапии, 25 тысяч машин для ИВЛ (искусственная вентиляция легких), скоро будет еще на 10 тысяч больше. Например, во Франции их всего лишь 5 тысяч. Может где-то в ЕС еще меньше.

В Италии на момент написания статьи умерли больше 2000 пациентов, еще 1851 находятся в тяжелом или критическом состоянии, 2749 выздоровели. В Германии только 17 погибших и двое в тяжелом состоянии. Выписанных из больницы, правда, мало – лишь 67, еще тысячи находятся на лечении (все данные – worldometers.info – ред.).

И вот колумнист спрашивает: если одной стране точно хватает всего, может время передать часть тем, кто в этом нуждается сильнее? Но достаточное количество аппаратуры сегодня может стать недостатком уже скоро. Мантра о едином европейском "сверхгосударстве" была быстро уничтожена коронавирусом, отметил в своем тексте политик Ги Верхофстадт. Когда общую политику создают 27 министров, прийти к быстрому согласию бывает очень сложно.

Европа должна измениться, быстро и фундаментально через создание механизма, который будет активироваться каждый раз, когда есть серьезный медицинский вызов. В основе – единственное Европейское агентство по вопросам здравоохранения, у которого есть реальные ресурсы и полномочия. Которое делает нечто большее чем просто координирует. Количество подобных кризисов, считает он, будет только расти и Евросоюз сможет преодолеть их только совместно.