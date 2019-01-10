Кто такой Евгений Кравцов, возглавивший "Укрзализныцю"

10 января Кабинет министров назначил Евгения Кравцова председателем правления "Укрзализныци" (УЗ). До этого времени он около 1,5 года исполнял обязанности председателя правления перевозчика. Сменил Кравцов на этом посту поляка Войцеха Балчуна.

Родился Евгений Кравцов 31 мая 1986 года. Имеет он полное высшее образование. В частности, действующий глава УЗ закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (образовательная степень – магистр права) и "Европейский университет" (магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности).

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Также известно, что Кравцов имеет Сертификат программы торговой политики и коммерческой дипломатии Центра по развитию торговли (США). Кроме того, новоиспеченный председатель правления перевозчика прошел курс "Международное коммерческое право" по программе Fulbright International.

До работы в "Укрзализныце", Евгений Кравцов работал консультантом Национального комитета в Украине Международной торговой палаты и юристом в одной из киевских фирм.

Карьеру же в национальном перевозчике он начал в 2015 году, когда стал советником гендиректора УЗ. Позже Евгений Кравцов в этой компании работал директором по реформированию, имущественной и правовой политики, начальником департамента реформирования и корпоративного развития, а в 2016 году стал членом правления ПАО "Укрзализныця".

С 30 марта по 25 мая 2016 года впервые начал выполнять обязанности председателя правления общества. С 25 мая 2016 года по 9 августа 2017 года он перешел на работу в Министерство инфраструктуры, где занял должность первого заместителя главы ведомства. С августа 2016 года по август 2017 года снова стал председателем наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

В августе 2017 года Евгений Кравцов снова вернулся в "Укрзализныцю" на должность исполняющего обязанности председателя правления общества.

Как отмечают на сайте УЗ, под руководством Кравцова было начато самое масштабное за время независимости Украины обновление подвижного состава.