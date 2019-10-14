Кто такой Жозеф Плато и почему Google посвятил ему свой уникальный дудл

Компания Google 14 октября чтит 218 лет со дня рождения бельгийского физика Жозефа Антуана Фердинанда Плато. Исследования этого ученого в области визуального восприятия вдохновили его на изобретение устройства, которое он назвал фенакистископ. Именно его появление, благодаря иллюзии подвижного образа, фактически привело к рождению такого жанра, как кино.

На этот раз поисковик поручил создание дудла аниматорци, режиссеру и уже известной автору дудлов Оливии Гюнг. Помогали ей художники Диана Тран и Том Табанао.

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Вместе они создали замечательную анимацию, которая демонстрирует принцип работы изобретенного Жозефом Плато фенакистископа.



Дудл к 218 годовщине со дня рождения Жозефа Плато / Google

Вдохновленные захватывающими анимационными дисками, авторы создали ряд анимированных дудлов для отображения стиля Плато, с различными изображениями, темами и на разных платформах.

К слову, этот дудл является уникалным, поскольку это первый дудл с различными вариантами отображения на различных типах устройств – настольных ПК, смартфонах и приложениях Google.

Многообразие отображения дудла на разных платформах / Google

Историческая справка

Родился Жозеф Плато в Брюсселе 14 октября 1801 года. Плато был сыном искусного художника, специализировавшийся на рисовании цветов. После изучения права юный Плато стал одним из самых известных бельгийских ученых XIX века. Запомнили его благодаря работам по изучению физиологической оптики, в частности воздействия света и цвета на сетчатку человеческого глаза.



Портрет Жозефа Плато полученный дагеротипним путем / Wikipedia

Летом 1829 года Плато в течение 25 секунд смотрел на яркое солнце с целью исследования устойчивости сетчатки глаза к яркому свету. Из-за этого эксперимента Плато временно ослеп и три дня провел в темной комнате без доступа свету. Постепенно его зрение вернулось.

Докторская диссертация Плато подробно объясняет, как формируются изображения на сетчатке глаза, отмечая их точную продолжительность, цвет и интенсивность. На основе этих выводов он смог создать стробоскопическое устройство в 1832 году, оснащенное двумя дисками, которые вращались в противоположных направлениях.



Ранние варианты дудла, демонстрирующие работу изобретения Плато / Google

Один диск был заполнен небольшими окнами, равномерно расположенными по кругу, а второй имел серию картинок танцора. Когда оба диска возвращались с точно определенной скоростью, изображение будто сливались, создавая иллюзию движения танцора.

Из-за опасных для здоровья опытов в возрасте 42 лет Плато потерял зрение. Однако это не помешало ему продолжить научную деятельность. Также Плато был профессором экспериментальной физики в Гентском университете. В этом ему помогали его коллеги, его сын Феликс Плато и Густаф ван дер Менсбрюгге.

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