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      Хто такий Жозеф Плато і чому Google присвятив йому свій унікальний дудл

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      Анімація присвячена 218 річниці від дня народження Жозефа Плато
      Анімація присвячена 218 річниці від дня народження Жозефа Плато / Google / Olivia Huynh

      Компанія Google 14 жовтня вшановує 218 років від дня народження бельгійського фізика Жозефа Антуана Фердинанда Плато. Дослідження цього науковця у сфері візуального сприйняття надихнули його на винахід пристрою, який він назвав фенакістископом. Саме його поява, завдяки ілюзії рухомого образу, фактично привела до народження такого жанру, як кіно.

      Цього разу пошуковик доручив створення дудла аніматорці, режисерці та вже відомій авторці дудлів Олівії Гюнг. Допомагали їй художники Діана Тран та Том Табанао.

      Інші дудли: Google створив дудл до Всесвітнього дня вчителя

      Разом вони створили чудову анімацію, яка демонструє принцип роботи винайденого Жозефом Плато фенакістископа.

      дудл
      Дудл до 218 річниці від дня народження Жозефа Плато / Google

      Натхненні захоплюючими анімаційними дисками, автори створили низку анімованих дудлів для відображення стилю Плато, з різними зображеннями, темами та на різних платформах.

      До слова, цей дудл є особливим, оскільки є першим дудлом з різними варіантами відображення на різних типах пристроїв – настільних ПК, смартфонах та додатках Google.

      дудл
      Різноманіття відображення дудла на різних платформах / Google

      Історична довідка

      Народився Жозеф Плато у Брюсселі 14 жовтня 1801 року. Плато був сином майстерного художника, який спеціалізувався на малюванні квітів. Після вивчення права юний плато став одним із найвідоміших бельгійських вчених ХІХ століття. Запам'ятали його завдяки роботам із вивчення фізіологічної оптики, зокрема впливу світла та кольору на сітківку людського ока.

      Жозеф Плато
      Портрет Жозефа Плато отриманий дагеротипним шляхом / Wikipedia

      Влітку 1829 року Плато протягом 25 секунд дивився на яскраве сонце з метою дослідження опірності сітківки ока до яскравого світла. Через цей експеримент Плато тимчасово осліп і три дні провів у темній кімнаті без доступу світла. Поступово його зір повернувся.

      Докторська дисертація Плато детально пояснює, як саме формуються зображення на сітківці ока, зазначаючи їх точну тривалість, колір та інтенсивність. На основі цих висновків він зміг створити стробоскопічний пристрій у 1832 році, оснащений двома дисками, які оберталися в протилежних напрямках.

      дудл
      Ранні варіанти дудла, що демонструють роботу винаходу Плато / Google

      Один диск був заповнений невеликими вікнами, рівномірно розташованими по колу, а другий мав серію картинок танцюриста. Коли обидва диски поверталися з точно визначеною швидкістю, зображення ніби зливалися, створюючи ілюзію руху танцюриста.

      Через небезпечні для здоров'я досліди у віці 42 років Плато втратив зір. Однак це не завадило йому продовжити наукову діяльність. Також Плато працював професором експериментальної фізики в Гентському університеті. У цьому йому допомагали його колеги, його син Фелікс Плато та Густаф Ван дер Менсбрюгге.

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      13 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Дудл Google Наука Кіно
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