Google створив дудл до Всесвітнього дня вчителя

На головній сторінці пошуковик розмістив стилізовану анімацію. День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У 2019 році професійне свято працівників сфери освіти відзначають 6 жовтня.

Святковий дудл можуть бачити жителі України, Канади, Німеччини, Ісландії, Великої Британії, Куби та інших країн.

Актуально: Google також присвятив чудовий анімований дудл до Дня знань 2019 року

А ось і сама анімація святкового дудла:

Варто зазначити, що Всесвітній день вчителя за рішенням ЮНЕСКО завжди відзначають 5 жовтня. Однак в Україні та деяких інших країнах пострадянського простору це свято не має стійкої дати, оскільки традиційно його відзначають в першу неділю жовтня. Отже у 2019 році – це 6 жовтня.

Вам точно буде цікаво

Раніше пошуковик присвятив дудли до днів народження чудовиш вчених: