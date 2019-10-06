Google створив дудл до Всесвітнього дня вчителя
На головній сторінці пошуковик розмістив стилізовану анімацію. День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У 2019 році професійне свято працівників сфери освіти відзначають 6 жовтня.
Святковий дудл можуть бачити жителі України, Канади, Німеччини, Ісландії, Великої Британії, Куби та інших країн.
Актуально: Google також присвятив чудовий анімований дудл до Дня знань 2019 року
А ось і сама анімація святкового дудла:
Варто зазначити, що Всесвітній день вчителя за рішенням ЮНЕСКО завжди відзначають 5 жовтня. Однак в Україні та деяких інших країнах пострадянського простору це свято не має стійкої дати, оскільки традиційно його відзначають в першу неділю жовтня. Отже у 2019 році – це 6 жовтня.
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