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      Кто в Раде чаще всего прогуливает заседания: список нардепов

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      Депутати в Раді / Скріншот з відео

      За полгода работы Верховной Рады 9 созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты ОПЗЖ, "Батькивщины" и "Слуги народа". В частности, наибольшими "прогульщиками" стали Вадим Рабинович, Вадим Столар и Денис Исаенко.

      В частности, наибольшими "прогульщиками" стали Вадим Рабинович (74% пропущенных заседаний) а также его коллеги по фракции – Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%). Об этом свидетельствуют данные "ОПОРЫ".

      Актуально Сколько нардепов не пропустили ни одного заседания Рады в марте: данные КИУ

      В списке "прогульщиков" оказались:

      • Александр Дубинский ("Слуга народа"),
      • Анжелика Лабунская ("Батькивщина"),
      • Юлия Тимошенко ("Батькивщина"),
      • Любовь Шпак ("Слуга народа"),
      • Виталий Данилов ("Батькивщина"),
      • Игорь Кисилев ("Оппозиционная платформа – за жизнь"),
      • Олег Волошин ("Оппозиционная платформа – за жизнь"),
      • Дмитрий Шенцев (внефракционный)
      • Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – за жизнь").

      Обратите внимание! Согласно принятым в октябре 2019 года изменениям в законодательство, посещаемость депутатами заседаний измеряется участием в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. К тем избранникам, которые не будут участвовать в голосованиях, теперь будут применять штрафы. Эта процедура действует в отношении тех нардепов, которые пропустили более 30% голосований в парламенте.


      Прогульщики в Раде / Инфографика "ОПОРЫ"

      Как могут происходить заседания Рады во время карантина? В режиме видеоконференции. Для этого Рада на заседании 30 марта изменила закон и разрешила онлайн заседания комитетов парламента. Новведения приняты из-за карантина в связи с коронавирусом, их уже одобрил президент Владимир Зеленский.

      Авторы законопроекта объяснили, что работа нардепов в режиме видеоконференции обеспечит непрерывное функционирование комитетов в условиях карантина.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Слуга народа ВО Батькивщина Вадим Рабинович Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада Новости Украины
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