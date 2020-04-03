Кто в Раде чаще всего прогуливает заседания: список нардепов

За полгода работы Верховной Рады 9 созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты ОПЗЖ, "Батькивщины" и "Слуги народа". В частности, наибольшими "прогульщиками" стали Вадим Рабинович, Вадим Столар и Денис Исаенко.

В частности, наибольшими "прогульщиками" стали Вадим Рабинович (74% пропущенных заседаний) а также его коллеги по фракции – Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%). Об этом свидетельствуют данные "ОПОРЫ".

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В списке "прогульщиков" оказались:

Александр Дубинский ("Слуга народа"),

Анжелика Лабунская ("Батькивщина"),

Юлия Тимошенко ("Батькивщина"),

Любовь Шпак ("Слуга народа"),

Виталий Данилов ("Батькивщина"),

Игорь Кисилев ("Оппозиционная платформа – за жизнь"),

Олег Волошин ("Оппозиционная платформа – за жизнь"),

Дмитрий Шенцев (внефракционный)

Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – за жизнь").

Обратите внимание! Согласно принятым в октябре 2019 года изменениям в законодательство, посещаемость депутатами заседаний измеряется участием в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. К тем избранникам, которые не будут участвовать в голосованиях, теперь будут применять штрафы. Эта процедура действует в отношении тех нардепов, которые пропустили более 30% голосований в парламенте.



Прогульщики в Раде / Инфографика "ОПОРЫ"

Как могут происходить заседания Рады во время карантина? В режиме видеоконференции. Для этого Рада на заседании 30 марта изменила закон и разрешила онлайн заседания комитетов парламента. Новведения приняты из-за карантина в связи с коронавирусом, их уже одобрил президент Владимир Зеленский.



Авторы законопроекта объяснили, что работа нардепов в режиме видеоконференции обеспечит непрерывное функционирование комитетов в условиях карантина.