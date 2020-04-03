Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів
За пів року роботи Верховної Ради 9 скликання найчастіше голосування пропускали депутати від ОПЗЖ, "Батьківщини" та "Слуги народу". Зокрема, найбільшими "прогульниками" стали Вадим Рабінович, Вадим Столар і Денис Ісаєнко.
Зокрема, найбільшими "прогульниками" стали Вадим Рабінович (74% пропущених засідань) а також його колеги по фракції – Вадим Столар (68,9%) і Денис Ісаєнко (61,8%). Про це свідчать дані "ОПОРИ".
Актуально Скільки нардепів не пропустили жодного засідання Ради у березні: дані КВУ
У списку "прогульників" також опинилися:
- Олександр Дубінський ("Слуга народу"),
- Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"),
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина"),
- Любов Шпак ("Слуга народу"),
- Віталій Данілов ("Батьківщина"),
- Ігор Кісільов ("Опозиційна платформа — За життя"),
- Олег Волошин ("Опозиційна платформа — За життя"),
- Дмитро Шенцев (позафракційний)
- Юрій Солод ("Опозиційна платформа — За життя").
Зверніть увагу! Відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року змін до законодавства, відвідуваність депутатами засідань вимірюється участю у голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. До тих обранців, які не братимуть участь у голосуваннях, тепер застосовуватимуть штрафи. Ця процедура діє щодо тих нардепів, які пропустили понад 30% голосувань у парламенті.
Прогульники-депутати у Раді / Інфографіка "ОПОРИ"
Як можуть відбуватися засідання Ради під час карантину?У режимі відеоконференції. Для цього Рада на засіданні 30 березня змінила закон і дозволила онлайн засідання комітетів парламенту. Новвоведення запроваджені через карантин щодо коронавірусу, їх вже схвалив президент Володимир Зеленський.
Автори законопроєкту пояснили, що робота нардепів у режимі відеоконференції забезпечить безперерве функціонування комітетів в умовах карантину.
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