Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів

За пів року роботи Верховної Ради 9 скликання найчастіше голосування пропускали депутати від ОПЗЖ, "Батьківщини" та "Слуги народу". Зокрема, найбільшими "прогульниками" стали Вадим Рабінович, Вадим Столар і Денис Ісаєнко.

Зокрема, найбільшими "прогульниками" стали Вадим Рабінович (74% пропущених засідань) а також його колеги по фракції – Вадим Столар (68,9%) і Денис Ісаєнко (61,8%). Про це свідчать дані "ОПОРИ".

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У списку "прогульників" також опинилися:

Олександр Дубінський ("Слуга народу"),

Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"),

Юлія Тимошенко ("Батьківщина"),

Любов Шпак ("Слуга народу"),

Віталій Данілов ("Батьківщина"),

Ігор Кісільов ("Опозиційна платформа — За життя"),

Олег Волошин ("Опозиційна платформа — За життя"),

Дмитро Шенцев (позафракційний)

Юрій Солод ("Опозиційна платформа — За життя").

Зверніть увагу! Відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року змін до законодавства, відвідуваність депутатами засідань вимірюється участю у голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. До тих обранців, які не братимуть участь у голосуваннях, тепер застосовуватимуть штрафи. Ця процедура діє щодо тих нардепів, які пропустили понад 30% голосувань у парламенті.



Прогульники-депутати у Раді / Інфографіка "ОПОРИ"

Як можуть відбуватися засідання Ради під час карантину?У режимі відеоконференції. Для цього Рада на засіданні 30 березня змінила закон і дозволила онлайн засідання комітетів парламенту. Новвоведення запроваджені через карантин щодо коронавірусу, їх вже схвалив президент Володимир Зеленський.



Автори законопроєкту пояснили, що робота нардепів у режимі відеоконференції забезпечить безперерве функціонування комітетів в умовах карантину.