Кто заменит Шмыгаля на посту руководителя правительства в случае его отсутствия
В случае отсутствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, временным главой правительства станет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета Министров Украины
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Напомним, вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины является Алексей Резников.
При этом в постановлении Кабмина указано, что в случае отсутствия Резникова, его полномочия, как вице-премьер-министра, будет исполнять Вадим Пристайко (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины).
Отметим, что по данным КМИС премьер-министра Дениса Шмыгаля знают 51% респондентов. К нему положительно относятся 12% тех, кто знает политика (в марте – 11%), нейтрально – 60% (в марте – 65%), негативно – 29% (в марте – 25%).
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