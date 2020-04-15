Хто замінить Шмигаля на посаді керівника уряду в разі його відсутності

У разі відсутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, тимчасовим очільником уряду стане віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабінету Міністрів України

До слова Якщо Зеленський заразиться коронавірусом: план дій Офісу Президента

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністром – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України є Олексій Резніков.

При цьому в постанові Кабміну вказано, що у разі відсутності Резнікова, його повноваження як віцепрем'єр-міністра виконуватиме Вадим Пристайко (віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України).

Відзначимо, що за даними КМІС прем’єр-міністра Дениса Шмигаля знають 51% респондентів. До нього позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика (в березні – 11%), нейтрально – 60% (в березні – 65%), негативно – 29% (в березні – 25%).