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      Хто замінить Шмигаля на посаді керівника уряду в разі його відсутності

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      Денис Шмигаль / КМУ

      У разі відсутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, тимчасовим очільником уряду стане віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

      Відповідна постанова опублікована на сайті Кабінету Міністрів України

      До слова Якщо Зеленський заразиться коронавірусом: план дій Офісу Президента

      Нагадаємо, віцепрем'єр-міністром – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України є Олексій Резніков.

      При цьому в постанові Кабміну вказано, що у разі відсутності Резнікова, його повноваження як віцепрем'єр-міністра виконуватиме Вадим Пристайко (віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України).

      Відзначимо, що за даними КМІС прем’єр-міністра Дениса Шмигаля знають 51% респондентів. До нього позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика (в березні – 11%), нейтрально – 60% (в березні – 65%), негативно – 29% (в березні – 25%).

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Резніков Денис Шмигаль Уряд Шмигаля
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