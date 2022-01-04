СМИ сообщили, что запустил пиротехническое средство"казак"-дружинник, дежуривший с полицейским.
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1 января около 00:05 поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС получил травму от попадания фейерверка в голову. Его госпитализировали,
– пишут журналисты.
В то же время отмечают, что у пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма – он умер в больнице, не приходя в сознание. Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства этого инцидента.
Подобный случай в России
- В Рязанской области запуск фейерверков привел к гибели 37-летнего полковника полиции.
- Мужчина прибыл в регион в гости для того, чтобы отпраздновать Новый год со своими знакомыми.
- Факт смерти уже подтвердили правоохранители, сейчас продолжается досудебная проверка инцидента.