ЗМІ повідомили, що запустив піротехнічний засіб "козак"-дружинник, який чергував із поліцейським.

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1 січня близько 00:05 надійшло повідомлення про те, що під час несення служби інспектор ДПС зазнав травми від влучання феєрверка у голову. Його госпіталізували,

– пишуть журналісти.

Водночас зазначають, що у потерпілого була відкрита черепно-мозкова травма – він у лікарні, не приходячи до тями. Наразі правоохоронці розслідують усі обставини цього інциденту.

Подібний випадок у Росії