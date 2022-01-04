ЗМІ повідомили, що запустив піротехнічний засіб "козак"-дружинник, який чергував із поліцейським.
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1 січня близько 00:05 надійшло повідомлення про те, що під час несення служби інспектор ДПС зазнав травми від влучання феєрверка у голову. Його госпіталізували,
– пишуть журналісти.
Водночас зазначають, що у потерпілого була відкрита черепно-мозкова травма – він у лікарні, не приходячи до тями. Наразі правоохоронці розслідують усі обставини цього інциденту.
Подібний випадок у Росії
- У Рязанській області запуск феєрверків призвів до загибелі 37-річного полковника поліції.
- Чоловік прибув до регіону в гості для того, щоб відсвяткувати Новий рік зі своїми знайомими.
- Факт смерті вже підтвердили правоохоронці, наразі триває досудова перевірка інциденту.