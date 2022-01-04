Трагедія сталася 1 січня у селі Федорівське Захарівського району Рязанської області. Туди загиблий прибув у гості, щоб відсвяткувати Новий рік зі знайомими.

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У Захарівському районі о першій годині ночі загинула людина, феєрверк відірвав голову,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці підтвердили факт загибелі. Наразі триває досудова перевірка.

В Італії 16 людей постраждали від феєрверків

У новорічну ніч в Італії 16 людей постраждали від запусків петард та феєрверків.

Зокрема, у регіоні Апулія 40-річному жителю міста Таранто відірвало руку. Ще один постраждалий у регіоні Кампанія, до якого належить Неаполь, втратив око.

ЗМІ повідомляють, що найбільше постраждалих – саме у Неаполі. У святковий час там травмувалися щонайменше 9 людей.

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