Трагедия произошла 1 января в селе Федоровское Захаровского района Рязанской области. Туда погибший прибыл в гости, чтобы отметить Новый год со знакомыми.

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В Захаровском районе в час ночи погиб человек, фейерверк оторвал голову,

– говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили факт гибели. В настоящее время идет досудебная проверка.

В Италии 16 человек пострадали от фейерверков

В новогоднюю ночь в Италии 16 человек пострадали от запусков петард и фейерверков.

В частности, в регионе Апулия 40-летнему жителю города Таранто оторвало руку. Еще один пострадавший в регионе Кампания, к которому принадлежит Неаполь, потерял глаз.

СМИ сообщают, что больше всего пострадавших – в Неаполе. В праздничное время там травмировались по меньшей мере 9 человек.

Примите во внимание! В Черновцах из-за новогодних фейерверков погибли десятки птиц. Волонтер по защите диких животных Виктория Гусарова рассказала, что только в одном парке в центре города нашли девять мертвых птиц.