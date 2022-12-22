На Кубани появилась целая аллея убитых зэков-вагнеровцев

На кладбище на Кубани обнаружили аллею, где похоронены 50 погибших в Украине вагнеровцев. Все они – зеки, которых на войну завербовали в тюрьмах.

На аллее, которую обустроили у кладбища станицы Бакинской, насчитали 50 новых могил. В то же время, местные жители рассказали журналистам, что многих вагнеровцев кремируют.

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Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уже подтвердил, что это кладбище принадлежит его компании.

На нем расположены могилы тех, кто написал в своем заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК "Вагнера" в Горячем Ключе. Поскольку у самой часовни места для захоронения нет, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок возле станицы Бакинская,

– сказал Пригожин.

На кладбище вагнеровцев похоронили убийц со всей России

Некоторые могилы журналистам удалось идентифицировать. Среди них:

Александр Дитегев, приговоренный к 23 годам заключения из-за убийства. Он убил своего знакомого и пытался убить свидетеля, а также поджечь дом, в котором все это случилось;

Вячеслав Кочас, отбывавший наказание за разбой, убийство с особой жестокостью, а также покушение и поджог места преступления. По данным суда, мужчина пробрался в квартиру, избил пару утюгом, а затем поджег синтетическую кофту и бросил ее на потерпевшего;

Василий Свищев, до смерти избивший родную мать;

вор Сергей Кожушнян;

Иван Тамилин, утюгом убивший своего брата, и другие.

Интересно Пригожин наведывался в тюрьму в Навальный, чтобы завербовать его на войну

На кладбище хоронят и зеков, и добровольно приобщившихся к вагнеровцам.

Кстати, правозащитный проект Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, почему вагнеровцев-зеков используют на войне как "пушечное мясо". Причина в том, что они небезопасны для общества. Потому Пригожин и не заинтересован в том, что эти боевики выживали на войне.