Кубинское правительство держит в секрете обстоятельства смерти. Врачи не рассказывают о причинах гибели.

Кстати Украина вместе с еще 19 государствами осудила массовые задержания протестующих на Кубе

Кто умер

  • Бригадный генерал Армандо Чой Родригес,
  • генерал в отставке Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко,
  • генерал Рубен Мартинес Пуэнте,
  • бригадный генерал запаса Марсело Илие Вердец Пердомо,
  • бывший командующий западной армией Агустин Пенья Поррес,
  • член ЦК Компартии Кубы.

Кстати, все смерти загадочным образом совпали с началом протестов в стране. Однако журналисты предполагают, что причиной может быть вспышка коронавируса.

Протесты на Кубе: главное

  • Протесты на Кубе вспыхнули 11 июля 2021 года. Сначала власти скрывали и отрицали их.
  • Люди возмущались из-за экономического кризиса и недостаточного уровня борьбы с коронавирусом.
  • Протестующие заявили о крайне медленных темпах вакцинации и дефиците лекарств.
  • Из-за подавления массовых протестов США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миера, а также – спецподразделения Министерства внутренних дел.