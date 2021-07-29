Кубинський уряд тримає в секреті обставини смерті. Лікарі не розповідають про причини загибелі.
До речі Україна разом з ще 19 державами засудила масові затримання протестувальників на Кубі
Хто помер
- Бригадний генерал Армандо Чой Родрігес,
- генерал у відставці Мануель Едуардо Ластрес Пачеко,
- генерал Рубен Мартінес Пуенте,
- бригадний генерал запасу Марсело Іліє Вердец Пердомо,
- колишній командувач західній армією Агустін Пенья Поррес,
- член ЦК Компартії Куби.
До речі, всі смерті загадковим чином збіглися з початком протестів в країні. Однак журналісти припускають, що причиною може бути спалах коронавірусу.
Протести на Кубі: головне
- Протести на Кубі спалахнули 11 липня 2021 року. Спочатку влада приховувала та заперечувала їх.
- Люди обурювались через економічну кризу та недостатній рівень боротьби з коронавірусом.
- Протестувальники заявили про вкрай повільні темпи вакцинації та дефіцит ліків.
- Через придушення масових протестів США ввели санкції проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Міера, а також – спецпідрозділу міністерства внутрішніх справ.