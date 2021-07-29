Кубинський уряд тримає в секреті обставини смерті. Лікарі не розповідають про причини загибелі.

До речі Україна разом з ще 19 державами засудила масові затримання протестувальників на Кубі

Хто помер

Бригадний генерал Армандо Чой Родрігес,

генерал у відставці Мануель Едуардо Ластрес Пачеко,

генерал Рубен Мартінес Пуенте,

бригадний генерал запасу Марсело Іліє Вердец Пердомо,

колишній командувач західній армією Агустін Пенья Поррес,

член ЦК Компартії Куби.

До речі, всі смерті загадковим чином збіглися з початком протестів в країні. Однак журналісти припускають, що причиною може бути спалах коронавірусу.

Зверніть увагу! Протягом останнього місяця кількість нових випадків коронавірусу на Кубі збільшилась. Вже 24 липня зареєстрували аж 7732 нових хворих.

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