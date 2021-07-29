Кубинський уряд тримає в секреті обставини смерті. Лікарі не розповідають про причини загибелі.

До речі Україна разом з ще 19 державами засудила масові затримання протестувальників на Кубі

Хто помер

  • Бригадний генерал Армандо Чой Родрігес,
  • генерал у відставці Мануель Едуардо Ластрес Пачеко,
  • генерал Рубен Мартінес Пуенте,
  • бригадний генерал запасу Марсело Іліє Вердец Пердомо,
  • колишній командувач західній армією Агустін Пенья Поррес,
  • член ЦК Компартії Куби.

До речі, всі смерті загадковим чином збіглися з початком протестів в країні. Однак журналісти припускають, що причиною може бути спалах коронавірусу.

Протести на Кубі: головне

  • Протести на Кубі спалахнули 11 липня 2021 року. Спочатку влада приховувала та заперечувала їх.
  • Люди обурювались через економічну кризу та недостатній рівень боротьби з коронавірусом.
  • Протестувальники заявили про вкрай повільні темпи вакцинації та дефіцит ліків.
  • Через придушення масових протестів США ввели санкції проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Міера, а також – спецпідрозділу міністерства внутрішніх справ.