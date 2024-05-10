Собственно, Шульце не смогла провести переговоры с украинским коллегой Александром Кубраковым. Так, после ее приезда он был уволен с должности министра.
Смотрите также Зеленский отправил в отставку начальника Управления государственной охраны
Неожиданный поворот событий
Издание пишет, что министр совершила 16-часовое путешествие самолетом, автомобилем и поездом в Киев, чтобы пообещать Украине помощь на восстановление.
К примеру, на обновление электросети будут выделены гранты на общую сумму 45 миллионов евро. Однако, по прибытии, на Свенью Шульце ждал "сюрприз".
Сразу после ее приезда в Киев, Александр Кубраков был уволен парламентом. Чиновники должны были подготовить важную для Украины конференцию по восстановлению в Берлине 11 и 12 июня.
Правительственная чиновница, комментируя отставку, заявила, что "это действительно не очень хорошие новости".
По словам Шульце, отмена встречи "лично для нее очень, очень печально".
Мы вместе с ним (Кубраковым – 24 Канал) продвигали много проектов,
– отметила она.
Как пишет Die Welt, уволенный вице-премьер смог передать ей в подарок только ожерелье с белым голубем мира, которое она потом надела.
Увольнение Кубракова: основное
- В четверг, 9 мая, стало известно, что парламент уволил Александра Кубракова с должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
- За соответствующее решение проголосовали 272 народных избранников.
- К слову, во время голосования парламента самого вице-премьера, как и премьер-министра, не было в зале.