Об этом говорится в указе №317/2024 от 9 мая. Отметим, что в последнее время фиксируется активная "перезагрузка" украинской власти.

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Президент уволил начальника УГО

Согласно обнародованному указу, президент Владимир Зеленский уволил генерал-майора Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Известно, что он занимал ее еще с октября 2019 года.

Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины,

– говорится в указе.

Указ об увольнении Сергея Рудя / Скриншот 24 Канала

Что известно о Руде

В 1998 году Сергей Рудь окончил Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, получив бакалавра инженерной механики. С 2015 года он окончил Институт Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На протяжении 1994 – 1998 годов Сергей Рудь был курсантом Академии Пограничных войск Украины. Долгое время был на военной службе в должностях лиц офицерского состава разных направлений.

В период с 2018 по май 2019 года проходил военную службу на руководящих должностях в Департаменте личной охраны Управления государственной охраны Украины. До октября 2019 года он был заместителем начальника Службы безопасности Президента Украины УГО.

Ранее СБУ задержала двух полковников УГО

Контрразведка и следователи СБУ разоблачили агентов ФСБ, которые планировали ликвидацию президента Украины и других чиновников. В состав сети, которую курировали из Москвы, в частности, входили два полковника УГО. Они сливали всю информацию в Россию.

Враг активно планировал ликвидацию Владимира Зеленского. Так, агенты ФСБ должны были найти исполнителей среди приближенных к президенту военных, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а уже после – убить.

Исполнитель должен был осуществить это с помощью полковника УГО, который предоставил бы оружие. Он лично привез в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ удалось зафиксировать поездки за вооружением.

Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова. Последнего, например, собирались убить перед Пасхой.