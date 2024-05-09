Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что экс-главком ВСУ имеет не только почет и заслуги, но и хорошее образование.

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Полковник запаса считает, что любой генерал, прошедший как минимум академию Генштаба и имеющий сотни тысяч людей под управлением, может управлять в принципе любыми процессами. Ему надо лишь немного подучиться и понять рычаги управления.

Поэтому, по его мнению, генерал Залужный сначала как посол Великобритании сам научится некоторым международным механизмам. А британцы, вероятнее всего, помогут экс-главкому в этом. Поэтому он получит еще серьезную практическую предпосылку для дальнейшего своего роста.

Я думаю, Залужный себя покажет с хорошей стороны,

– заявил Свитан.

Тем более, добавил он, Залужный имеет уважение, заслуги. И конечно – образование, ведь он закончил не одну академию, еще и с отличием. Это высокопрофессиональный человек, который точно даст серьезный толчок развитию наших международных отношений.

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Свитан отметил, что в селе Юровка Краснодарского края России, куда ночью 9 мая наведались беспилотники, есть большая нефтебаза, через которую идет трафик дизеля для российской армии.

Конечно, она является одним из приоритетных объектов для наложения санкций Малюка или Буданова,

– сказал полковник запаса.

По его словам, все мировые аналитические агентства уже признают, что прямое уничтожение российской углеводородной отрасли – это самые действенные "санкции".

И оно, подчеркнул Свитан, продолжается, как бы кому-то этого не хотелось. Будем бить, пока не отминусуем минимум треть или даже половину российской углеводородной отрасли, тогда это почувствуется на линии боевого соприкосновения – россиянам просто не на чем будет ездить.

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