Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що ексголовком ЗСУ має не лише шану та заслуги, а й гарну освіту.
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Яким послом буде Залужний
Полковник запасу вважає, що будь-який генерал, який пройшов принаймні академію Генштабу та мав сотні тисяч людей під управлінням, може керувати загалом будь-якими процесами. Йому треба лише трохи підучитися та зрозуміти важелі управління.
Тому, на його думку, генерал Залужний спочатку як посол Великої Британії сам навчиться деяких міжнародних механізмів. А британці, найімовірніше, допоможуть ексголовкому в цьому. Тож він отримає ще серйозну практичну передумову для подальшого свого зростання.
Я думаю, Залужний себе покаже з гарного боку,
– заявив Світан.
Тим паче, додав він, Залужний має повагу, заслуги. І звісно – освіту, адже він закінчив не одну академію, ще й з відзнакою. Це високопрофесійна людина, яка точно дасть серйозний поштовх розвитку наших міжнародних відносин.
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Світан зазначив, що у селі Юрівка Краснодарського краю Росії, куди вночі 9 травня завітали безпілотники, є велика нафтобаза, через яку йде трафік дизелю для російської армії.
Звісно, вона є одним із пріоритетних об'єктів для накладання санкцій Малюка чи Буданова,
– сказав полковник запасу.
За його словами, всі світові аналітичні агентства вже визнають, що пряме знищення російської вуглеводневої галузі – це найдієвіші "санкції".
І воно, наголосив Світан, триває, як би комусь цього не хотілося. Битимемо, допоки не відмінусуємо щонайменше третину або навіть половину російської вуглеводневої галузі, тоді це відчується на лінії бойового зіткнення – росіянам просто не буде на чому їздити.
Війна в Україні: останні новини
- Найгарячіший напрямок на фронті – Авдіївський, там окупанти активно намагаються штурмувати позиції ЗСУ. Також наші воїни стримують загарбників на Бахмутському напрямку, відбиваючи ворожі атаки.
- Сили оборони України продовжують стримувати загарбників у районі Красногорівки Донецької області. Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин, частину загарбників, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, ліквідували українські воїни.
- Росія намагається уразити енергосистему України й виснажену ППО до прибуття допомоги від США. В Інституті вивчення війни зауважили, що масований обстріл 8 травня став уже п'ятою масштабною атакою на українську енергетику з 22 березня 2024 року. Водночас ворог також посилив удари по українській транспортній інфраструктурі.