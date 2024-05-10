Власне, Шульце не змогла провести переговори з українським колегою Олександром Кубраковим. Так, після її приїзду його було звільнено з посади міністра.

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Неочікуваний поворот подій

Видання пише, що міністр здійснила 16-годинну подорож літаком, автомобілем і потягом до Києва, щоб пообіцяти Україні допомогу на відновлення.

До прикладу, на оновлення електромережі будуть виділені гранти на загальну суму 45 мільйонів євро. Проте, по прибутті, на Свенью Шульце чекав "сюрприз".

Одразу після її приїзду до Києва, Олександр Кубраков був звільнений парламентом. Посадовці мали підготувати важливу для України конференцію з відновлення в Берліні 11 і 12 червня.

Урядовиця, коментуючи відставку, заявила, що "це справді не дуже хороші новини".

За словами Шульце, скасування зустрічі "особисто для неї дуже, дуже сумне".

Ми разом із ним (Кубраковим – 24 Канал)просували багато проєктів,

– зазначила вона.

Як пише Die Welt, звільнений віцепрем'єр зміг передати їй у подарунок тільки намисто з білим голубом миру, яке вона потім одягла.

Звільнення Кубракова: основне