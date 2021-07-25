Непогода с новой силой накрыла Швейцарию

В центральной части Швейцарии прошли ливни, которые сопровождала гроза. Пострадали кантоны (районы) Цуг и Люцерн.

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Масштабные наводнения накрыли Западную Европу в июле 2021 года. По состоянию на 25 июля из-за непогоды погибли 206 человек. Еще почти 800 человек получили травмы разных уровней сложности.

Жители Швейцарии активно делятся фотографиями и видео ужасной непогоды. На кадрах видно, что уровень воды на улицах настолько высок, что почти полностью накрывает легковые автомобили.

Кроме того, в местах, где грязная дождевая вода сходит, остаются кучи грязи и мусора. На улицах лежат поваленные деревья.



Дороги превратились в реки / Фото AFP



В Швейцарии спасатели активно борются с последствиями непогоды / Фото "РИА Новости"



Дороги в Швейцарии залило водой / Фото "РИА Новости"



Жители Швейцарии пострадали от непогоды / Фото "РИА Новости"



После непогоды кучи грязи и мусора / Фото AFP

Непогода накрыла центральную Швейцарию: смотрите видео "РИА Новости"

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