Негода із новою силою накрила Швейцарію

У центральній частині Швейцарії пройшли зливи, які супроводжувала гроза. Постраждали кантони (райони) Цуг і Люцерн.

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Масштабні повені накрили Західну Європу у липні 2021 року. Станом на 25 липня через негоду загинули 206 людей. Ще майже 800 людей отримали травми різних рівнів важкості.

Жителі Швейцарії активно діляться фотографіями та відео жахливої негоди. На кадрах видно, що рівень води на вулицях настільки високий, що майже повністю накриває легкові автомобілі.

Крім того, у місцях, де брудна дощова вода сходить, залишаються купи болота та сміття. На вулицях лежать повалені дерева.



Дороги перетворились на ріки / Фото AFP



У Швейцарії рятувальники активно борються з наслідками негоди / Фото "РИА Новости"



Дороги у Швейцарії залило водою / Фото "РИА Новости"



Жителі Швейцарії постраждали від негоди / Фото "РИА Новости"



Після негоди земля у багнюці та сміття / Фото AFP

Негода накрила центральну Швейцарію: дивіться відео "РИА Новисти"

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