Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. По ее словам, второй президент не намерен покидать Украину.

Важно В Киеве создали план эвакуации в случае наступления России

Сейчас бывший украинский лидер находится у себя дома, в Киеве.

В ответ на многочисленные запросы сообщаю: президент Украины (1994 – 2005 годы) Леонид Кучма вместе с супругой находятся в Киеве, у себя дома. Они не имеют никаких планов покидать пределы Украины,

– сказала Дарка Олифер.

Заметим, что по данным СМИ, олигархи Борис Колесников, Игорь Абрамович и Ринат Ахметов вылетели частными самолетами за границу. Их самолеты отследили на Flightradar24. По данным журналистов, только 13 февраля из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов. На один из них приглашали около 50 человек.

Что известно об угрозе российского вторжения

С конца осени 2021 года Россия С конца осени 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам . Западные СМИ говорят о реальной угрозе и даже называют дату вторжения России в Украину. Сейчас самой распространенной версией является то, что Россия начнет эскалацию якобы 16 февраля. Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Они активно поддерживают Украину, поставляя оружие и оказывая военную помощь.

Добавим, что олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат фракции "Слуга народа" Жан Беленюк заверил, что тоже не собирается уезжать из Украины. У спортсмена четкая и патриотическая позиция.

Украина не будет закрывать свое авиапространство: смотрите видео

Полный текст публикации Дарки Олифер:

В ответ на многочисленные запросы сообщаю: президент Украины (1994 – 2005 годы) Леонид Кучма вместе с супругой находятся в Киеве, у себя дома. Они не имеют никаких планов покидать пределы Украины.