Про це повідомила прессекретарка Кучми Дарка Оліфер. За її словами, другий президент не має наміру покидати України.

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Зараз колишній український лідер перебуває у себе вдома, у Києві.

У відповідь на численні запити повідомляю: президент України (1994 – 2005 роки) Леонід Кучма разом з дружиною перебувають в Києві, у себе вдома. Вони не мають жодних планів залишати межі України,

– сказала Дарка Оліфер.

Зауважимо, що за даними ЗМІ, олігархи Борис Колесніков, Ігор Абрамович та Рінат Ахметов вилетіли приватними літаками закордон. Їхні літаки відслідкували на Flightradar24. За даними журналістів, лише 13 лютого з Києва вилетіли близько 20 чартерних рейсів. На один із них запрошували близько 50 людей.

Що відомо про загрозу російського вторгнення З кінця осені 2021 року Росія З кінця осені 2021 року Росія стягує війська до українських кордонів . Західні ЗМІ говорять про реальну загрозу та навіть називають дату вторгнення Росії в Україну. Зараз найпоширенішою версією є те, що Росія почне ескалацію нібито 16 лютого. Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. Вони активно підтримують Україну, постачаючи зброю та надаючи військову допомогу.

Додамо, що олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат фракції "Слуга народу" Жан Беленюк запевнив, що теж не збирається їхати з України. У спортсмена чітка та патріотична позиція.

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Повний текст публікації Дарки Оліфер:

У відповідь на численні запити повідомляю: президент України (1994 – 2005 років) Леонід Кучма разом з дружиною перебувають в Києві, у себе вдома. Вони не мають жодних планів залишати межі України.