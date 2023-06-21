Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он предположил, что армия России рискует оказаться в окружении и готовится к отступлению на полуостров.

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В Кремле уже начали признавать, что в ближайшее время российская армия потеряет юг Украины. В то же время россияне наивно надеются сохранить Крым.

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Россияне могут готовиться к бегству в Крым

Оккупантам не хватает человеческого ресурса, чтобы удержать материковый юг Украины, поэтому они в панике перебрасывают бойцов с одного направления на другое.

Перебрасывая войска с левого берега Херсонщины на Запорожское направление, противник дает возможность Силам обороны активизироваться на левобережье Херсонской области,

– сказал военно-политический обозреватель

Таким образом, россияне не смогут удерживать левый берег Херсонщины и потеряют его. К тому же у оккупантов есть иск перерезания своей основной логистики, которая ведет в Крым и отступать будет некуда.

Российская армия может оказаться в окружении и вынуждена будет бежать в Крым. Уже сейчас оккупанты формируют самые плотные линии обороны на севере полуострова возле Армянска, Медведевки, Джанкоя, Красноперекопска.

Военное руководство России планирует заполнять позиции в Крыму теми ресурсами, которые будут убегать из Украины,

– предположил Коваленко.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты заговорили об эвакуации из Генического района в случае прорыва украинских бойцов. По мнению военно-политического обозревателя, часть россиян может убегать в Донецкую область, однако основная часть хлынет в Крым. Из Бердянска оккупантам проще бежать в Мариуполь.

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