Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что пока точно не известно, сколько из них были "Шахеды", а сколько – "обманки". Также было зафиксирован запуск 5 ракет типа "Кинжал" и четырех крылатых ракет Х-101.

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Где делись 2 "Кинжала"?

"Здесь стоит отметить, что подняли шесть самолетов: четыре Ту-95 и два Ту-160. Они, так сказать, демонстрировали угрозу – будто вот-вот будет мощный ракетный залп, но в результате было выпущено только четыре ракеты. И здесь не совсем понятно, почему не сбили еще две Х-101", – сказал Константин Криволап.

Он предположил, что, возможно, ракеты Х-101 летели новым маршрутом, который был неизвестен украинским силам, и в той зоне не было средств перехвата. Или же свою роль сыграла погода, ведь она усложняет ситуацию как для самих ракет, так и для их перехвата – средствами радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетными комплексами и самолетами-перехватчиками.

Самый интересный вопрос сейчас – где делись два "Кинжала"? Три "Кинжала", судя по всему, были перехвачены – об этом сообщили Воздушные силы, мол, они не достигли своих целей. А вот два где-то просто исчезли. Никто не может сказать, где они,

– отметил Криволап.

Он добавил, что на прошлой неделе также состоялась атака – и тогда у россиян тоже возникли проблемы с этими ракетами. Скорее всего, как санкции, так и удары Сил обороны Украины действительно существенно снизили качество "Кинжалов". Хотя и тогда они никогда не отличались особой надежностью – несмотря на то, что их называли гиперзвуковыми ракетами.

Ракета достигает гиперзвуковой скорости только тогда, когда почти падает на землю. В общем, при запуске с МиГ-31К на высоте 12 – 15 километров имеет скорость около 2,5 маха, а дальше уже набирает скорость в полете. Гиперзвуковая скорость достигается только во время захода на цель.

Он подытожил, что 2 "Кинжалы" исчезли, возможно, еще над территорией России, возможно – уже над украинской территорией. Впрочем пока нет сообщений об обнаружении обломков ракет.