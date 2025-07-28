Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу зазначив, що наразі точно не відомо, скільки з них були "Шахеди", а скільки – "обманки". Також було зафіксовано запуск 5 ракет типу "Кинджал" і чотирьох крилатих ракет Х-101.

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Де поділися 2 "Кинджали"?

"Тут варто зазначити, що підняли шість літаків: чотири Ту-95 і два Ту-160. Вони, так би мовити, демонстрували загрозу – ніби ось-ось буде потужний ракетний залп, але в результаті було випущено лише чотири ракети. І тут не зовсім зрозуміло, чому не збили ще дві Х-101", – сказав Костянтин Криволап.

Він припустив, що, можливо, ракети Х-101 летіли новим маршрутом, який був невідомий українським силам, і в тій зоні не було засобів перехоплення. Або ж свою роль відіграла погода, адже вона ускладнює ситуацію як для самих ракет, так і для їхнього перехоплення – засобами радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетними комплексами та літаками-перехоплювачами.

Найцікавіше питання зараз – де поділися два "Кинджали"? Три "Кинджали", судячи з усього, були перехоплені – про це повідомили Повітряні сили, мовляв, вони не досягли своїх цілей. А от два десь просто зникли. Ніхто не може сказати, де вони,

– зазначив Криволап.

Він додав, що минулого тижня також відбулася атака – і тоді в росіян теж виникли проблеми з цими ракетами. Найімовірніше, як санкції, так і удари Сил оборони України справді суттєво знизили якість "Кинджалів". Хоча й тоді вони ніколи не вирізнялися особливою надійністю – попри те, що їх називали гіперзвуковими ракетами.

Ракета досягає гіперзвукової швидкості лише тоді, коли майже падає на землю. Загалом, при запуску з МіГ-31К на висоті 12 – 15 кілометрів має швидкість близько 2,5 маха, а далі вже набирає швидкість у польоті. Гіперзвукова швидкість досягається лише під час заходу на ціль.

Він підсумував, що 2 "Кинджали" зникли, можливо, ще над територією Росії, можливо – вже над українською територією. Втім наразі немає повідомлень про виявлення уламків ракет.