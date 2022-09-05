Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он также отметил, что сам 3-й армейский корпус насчитывает чуть более 10 тысяч человек – это максимум 3 бригады, которые усилят определенные районы на фронте.

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По словам специалиста, протяженность фронта – более тысячи километров, поэтому, вероятно, этих военных используют, чтобы выровнять вражескую линию обороны.

Часть этих военных идет через ростов, в сторону Мариуполя и Бердянска – потом поднимается в Токмак, а там уже раздел в Мелитополь или в сторону Запорожья. Но это скорее усиление не наступательных действий, а усиление обороны врага,

– говорит Свитан.

"Но основная часть этой группировки, в основном ночью, заходит в район Донецка", – резюмирует Роман Свитан.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

ISW о 3-м армейском корпусе россии

В Институте изучения войны также отметили, что элементы 3-го армейского корпуса могут развернуться и на южной оси – у Херсона, на Юге Украины.

Об этом говорится в сообщении российских СМИ о том, что хабаровский краевой батальон связи "Барон Корф" будет поддерживать обустройство полевых постов оккупантов в Херсонской области. Также он будет обеспечивать командование и контроль за новым 3-м армейским корпусом россии.