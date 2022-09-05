Линия фронта в Украине очень широкая – 2500 километров, а из них 1300 – это активные боевые действия. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

К теме Россияне неоднократно переносили даты "освобождения" Донбасса, которые назначал rремль, – Британия.

ВСУ проводят и наступательные и оборонные действия.

По словам Маляр, оборонная операция на фронте состоит в определенном комплексе действий – наступательных и оборонительных. Сейчас наиболее активно Донецкое направление.

Путин откровенно говорил, что он поставил задачу полностью захватить Донецкую область до определенного срока. Потому они так активизировались. Они не успели по этим срокам, потому что хотели сделать это до 1 сентября. Эту цель они не оставляют, поэтому там ожесточенные бои,

– объяснила заместитель министра.

Она добавила, что на Донецком направлении есть и успешные действия. Ведь и на Юге, и на Востоке есть некоторые населенные пункты, которые переходят под контроль Вооруженных Сил Украины.

Сейчас не корректно говорить только о наступлении или обороне. Ведь война продолжается – в некоторых направлениях наши войска продвигаются, а в некоторых – сдерживают врага.

Последние новости о ситуации на фронте

По состоянию на утро 5 сентября ВСУ ликвидировали уже 49,8 тысяч российских оккупантов. Только за минувшие сутки на "концерт кобзона" отправились 300 путинских солдат. Больше потерь враг понес именно на Донецком направлении.

Украинские защитники успешно отразили наступление россиян возле населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также возле Первомайского, Водяного и Невельского на Авдеевском направлении.

Это может вас заинтересовать – как украинские пограничники бьют по оккупантам возле Святогорска: видео