Лінія фронту в Україні дуже широка – 2 500 кілометрів, а з них 1 300 – це активні бойові дії. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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ЗСУ проводять і наступальні, й оборонні дії

За словами Маляр, оборонна операція на фронті полягає у певному комплексі дії – наступальних та оборонних. Зараз найактивнішим є Донецький напрямок.

Путін відкрито говорив, що він поставив завдання повністю захопити Донецьку область до певного терміну. Тому вони так активізувалися. Вони не встигли по цих строках, бо хотіли зробити це до 1 вересня. Цю мету вони не залишають, тому там запеклі бої,

– пояснила заступниці міністра.

Вона додала, що разом з тим на Донецькому напрямку є й успішні дії. Адже і на Півдні, і на Сході є певні населені пункти, які переходять під контроль Збройних Сил України.

Зараз не коректно говорити лише про наступ чи оборону. Адже війна триває – на деяких напрямках наші війська просуваються, а на деяких – стримують ворога.

Останні новини про ситуацію на фронті

Станом на ранок 5 вересня ЗСУ ліквідували вже 49,8 тисячі російських окупантів. Лише за минулу добу на "концерт кобзона" відправилися 300 путінських солдатів. Найбільше втрат ворог зазнав саме на Донецькому напрямку.

Українські захисники успішно відбили наступ росіян біля населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також біля Первомайського, Водяного та Невельського на Авдіївському напрямку.

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