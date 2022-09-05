Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він також зазначив, що сам 3-й армійський корпус налічує трохи понад 10 тисяч осіб – це максимум 3 бригади, які посилять певні райони на фронті.

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За словами фахівця, протяжність фронту – понад тисячу кілометрів, тому, ймовірно, цих військових використають, аби вирівняти ворожу лінію оборони.

Частина цих військових йде через ростов, в бік Маріуполя та Бердянська – потім підіймається до Токмака, а там вже поділ до Мелітополя чи у бік Запоріжжя. Але це швидше посилення не наступальних дій, а посилення оборони ворога,

– каж Світан.

"Але основна частина цього угрупування, здебільшого вночі, заходить у район Донецька", – резюмує Роман Світан.

Повний стрім із Романом Світаном: дивіться відео

ISW про 3-й армійський корпус росії

В Інституті вивчення війни також зазначили, що елементи 3-го армійського корпусу можуть розгорнутися й на південній осі – біля Херсона, на Півдні України.

На це вказує повідомлення російських ЗМІ про те, що хабаровський крайовий батальйон зв'язку "Барон Корф" підтримуватиме облаштування польових постів окупантів у Херсонській області. Також він забезпечуватиме командування та контроль за новим 3-м армійським корпусом росії.