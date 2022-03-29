Куда обращаться и как действовать, если оккупанты принудительно вывозят вас из Украины

Украина уже 34 сутки оказывает решительное сопротивление оккупантам. Рашисты прибегают к принудительной депортации украинцев с временно оккупированных территорий на территорию России.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины объяснили, как поступить, если вас принудительно вывезли в Россию. В ведомстве призывают обращаться в ближайшие посольства нашего государства в других странах.

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Как поступить, если вас принудительно вывезли на территорию России

По данным разведки Минобороны Украины, уже около 40 тысяч украинцев были принудительно вывезены оккупантами на территорию России. Рашисты фактически депортировали граждан, в частности, из временно оккупированных населенных пунктов и заблокированных украинских городов.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует землякам, которые стали жертвами незаконных действий российского режима и желают вернуться на родную землю, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

Куда обращаться, если вас незаконно вывезли в Россию / Инфографика Минобороны

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