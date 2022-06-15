Для того чтобы отыскать информацию о родных, создали горячую линию офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести. Об этом Анна Маляр заявила на странице в фейсбуке и во время эфира на телеканале "Рада", сообщает 24 канал.

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Как обратиться на горячую линию

Для того, чтобы обратиться на горячую линию офиса уполномоченного по пропавшим без вести, следует позвонить по телефонам:

0 800 339247 (время работы 09:00 – 17:00);

38 (095) 896 04 21 (круглосуточно).

На второй контакт можно не только звонить по телефону, но и писать в вайбер или телеграмм. Обращаться на горячую линию можно по данным как гражданских, так и военных.



Горячая линия по вопросам пропавших без вести / Фото из фейсбука Анны Маляр

В случае с вопросами пропавших без вести следует обращаться непосредственно к уполномоченному.

Это очень важно для людей, у которых близкие или родственники без вести пропали во время войны. В такой ситуации важно обращаться непосредственно к Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах,

– пишет Маляр.

Когда обращение поступает в другие органы власти, которые не уполномочены заниматься этим вопросом, человек только теряет свое критически важное время. Анна Маляр говорит, что в Минобороны письма с просьбой обнаружить пропавших без вести родственников поступают каждый день. Поэтому следует учесть вышеупомянутый факт и обращаться к уполномоченному.

Помощь за потери кормильца

В Украине правительство предусматривает несколько программ по потере кормильца. Министр соцполитики рассказывает, что нуждающиеся могут получать пенсию от государства. Это касается, например, семей военнослужащих или семей пропавших без вести.

Помощь будут выплачивать всем детям до 18 лет, а также неработающим студентам до завершения обучения. Пенсию могут получать также неработающие взрослые. Например, потерявшая кормильца жена и воспитывает ребенка. Подробнее об этом можно узнать по ссылке .

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