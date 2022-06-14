В такой помощи чаще всего нуждаются дети. Детальнее об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная 14 июня на телеканале "Рада", сообщает 24 канал.

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Людям, потерявшим кормильца, выплачивают пенсию

Есть пенсия при потере кормильца. Она назначается либо в зависимости от стажа умершего человека, либо как государственная помощь, если у человека не было стажа,

– говорит Лазебная.

Министр соцполитики рассказывает, что существует несколько программ для предоставления пенсий украинцам, потерявшим кормильца. Например, помощь семьям военнослужащих или семьям пропавших без вести.

Люди, у которых скрылись родные, должны сообщить об этом в Нацполицию. Затем они должны пойти в пенсионный фонд и подать соответствующее заявление. Правительство выплатит пенсию всем нуждающимся.

Помощь будут выплачивать всем детям до 18 лет, а также неработающим студентам до завершения обучения. Пенсию могут получать также неработающие взрослые. Например, потерявшая кормильца жена и воспитывает ребенка.

Помощь пострадавшим от войны

Финансовую помощь могут получить малообеспеченные украинцы, пострадавшие в результате полномасштабного вторжения России. Ее будет предоставлять Красный Крест совместно с Минсоцполитикой.

Помощь предусматривает выплаты в размере 2500 гривен в месяц. Ее будут выделять на каждого члена семьи. Для того чтобы претендовать на средства, следует иметь отношение к двум важным критериям. Во-первых, нужно иметь официальный статус малообеспеченной семьи, зарегистрированный в Минсоцполитики, а во-вторых, до 24 февраля проживать в одной из общин, пострадавших от войны. Подробнее об этом узнайте по ссылке .

Обратите внимание! Финансовую помощь могут получать не только переселенцы, но и беженцы других стран мира. В частности, деньги выплачивают пострадавшим от войны украинцам в Польше и Германии .

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