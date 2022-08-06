В эфире телемарафона рассказали, что мобилизованные могут обратиться в военно-врачебную комиссию высшего уровня или – в суд, информирует 24 канал. Кстати, эксперты прогнозируют, продлится ли мобилизация после 23 августа.

Заметьте Можно ли мужчине уехать за границу, если он снят с военного учета

Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, необходимо:

подать заявление о пересмотре решения комиссии (указать причину пересмотра решения);

добавить решение оспариваемой комиссии, а также – результаты предварительных медицинских исследований или медицинских выводов (доказательная база).

Если решение обжалуют в суде, необходимо обратиться по месту жительства истца или по местонахождению военно-врачебной комиссии. В то же время, к полномочиям суда не относится оценка диагноза или состояния здоровья. Для этого дают медицинские заключения, а суд оценивает их.

Эксперты прогнозируют, что мобилизация может продолжиться

Мобилизация в Украине продлится, по меньшей мере, до 23 августа. В то же время впоследствии ее могут продлить. Виолетта Монастырская – адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy – заявила, что если военное положение продолжат, следующим может быть указ о продлении мобилизации.

Таким образом, если до 23 августа активная фаза боевых действий не завершится, после 23 августа будет актуальна пролонгация общей мобилизации, и Президент Украины соответствующим указом продолжит военное положение, то логично, что следующим за ним будет указ о продлении мобилизации после 23 августа,

– заявила она.

Между тем, эксперты Николай Волковский и Артем Олейник отметили, что еще рано говорить, как будут развиваться события после 23 августа.

Заметьте – ВСУ освободили важную деревню возле Харькова: смотрите видео