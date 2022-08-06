В ефірі телемарафону розповіли, що мобілізовані можуть звернутися до військово-лікарської комісії вищого рівня або – до суду, інформує 24 канал. До речі, експерти прогнозують, чи триватиме мобілізація після 23 серпня.

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Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії у досудовому порядку, необхідно:

подати заяву про перегляд рішення комісії (вказати причину перегляду рішення);

додати рішення комісії, яке оскаржують, а також – результати попередніх медичних досліджень або медичних висновків (доказова база).

Якщо рішення оскаржують у суді, необхідно звернутися за місцем проживання позивача або за місцем розташуванням військово-лікарської комісії. Водночас до повноважень суду не належить оцінка діагнозу чи стану здоров'я. Для цього надають медичні висновки, а суд оцінює їх.

Експерти прогнозують, що мобілізація може продовжитися

Мобілізація в Україні триватиме щонайменше до 23 серпня. Водночас згодом її можуть продовжити. Віолета Монастирська – адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy – заявила, що якщо воєнний стан продовжать, наступним може бути указ про продовження мобілізації.

Таким чином, якщо до 23 серпня активна фаза бойових дій не завершиться, після 23 серпня буде актуальною пролонгація загальної мобілізації, і Президент України відповідним указом продовжить воєнний стан, то логічно, що наступним за ним буде указ про продовження мобілізації після 23 серпня,

– заявила вона.

Тим часом експерти Микола Волківський та Артем Олійник зауважили, що ще рано говорити, як розвиватимуться події після 23 серпня.

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