Почти 300 тысяч человек в Украине с начала карантина потеряли работу. Всего по состоянию на июнь 2020 года в стране официально зарегистрировано более полумиллиона безработных. О подводных камнях по получению социальных выплат – читайте далее.

В общем есть несколько законов, которые регулируют государственные выплаты в Украине. Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал юрист Лаврентий Царук.

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Он пояснил, что прежде всего говорится о статье 46 Конституции Украины. Она указывает на то, что каждый гражданин Украины имеет право на социальную помощь, если у него в жизни есть такая потребность.

Кроме того, Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" также регулирует эти вопросы. Что каждый из работающих украинцев платит ЕСВ, это делают также и предприниматели,

– отметил эксперт.

И объяснил: эти деньги соответственно аккумулируются в единый Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Их тратят, если есть такая потребность для кого-то из граждан.

Кроме этого, по словам Царука, стоит упомянуть и статью 1 Конституции Украины. Она указывает на то, что Украина является социальным государством. То есть именно обеспечение социальных прав граждан – это суть государства и его главная цель.

Справка. По словам министра экономики, за три месяца карантина государство уже выплатило 1,2 миллиарда гривен помощи. На этот период для украинцев упростили условия получения статуса безработного и соответственно пособия. Сколько и кому платят – читайте здесь.

Куда обращаться, если выплаты задерживают

Юрист отметил, что сейчас по всей Украине случаются задержки с социальными выплатами, гражданам не нужно молчать об этом. Ведь никаких законных оснований не выплачивать деньги нет.

Принятые законы Украины о борьбе с коронавирусом прямо указывают, что не может быть никакой задержки в выплатах на период карантина,

– подчеркнул он.

И добавил: бесспорно, обращаться с непосредственными жалобами в инстанции сейчас несколько сложно – из-за карантина. Однако есть и другие механизмы:

обратиться с соответствующей жалобой в государственную правительственную линию, которая работает круглосуточно;

написать жалобу и отправить ее с помощью почтовых средств связи или электронной почты;

звонить непосредственно в инстанции, которые задерживают выплаты.

Почему задерживаются выплаты

Царук отметил, что сейчас задержки выплат в Украине уже приобрели массовый характер. Чиновники объясняют это несоблюдением налога ЕСВ. Однако это было прогнозируемо. Ведь Рада приняла ряд законов на период карантина: один из них позволял определенной части предпринимателей не уплачивать ЕСВ.

"То есть сам законодатель освободил людей от уплаты ЕСВ. Государство понимало, что поступлений будет меньше. Также вполне прогнозируемым было и то, что увеличится безработица. А сам этот налог собирают именно с тех, кто работает, то есть его будет меньше", – подчеркнул юрист.

Справка. ЕСВ – это единый социальный взнос. В 2020 году он составляет 1 039,06 гривен в месяц или 3 177,18 гривны в квартал. За год – 12 468 гривен.

Он считает, что Кабинет Министров должен был спрогнозировать вероятность возникновения этой ситуации. Ведь его члены также работают в режиме карантина, поэтому должны оперативнее реагировать на такие события.

"Думаю, сейчас они все-таки поторопятся и наладят эту систему, чтобы выплаты пошли скорее. Но считаю, что здесь, собственно, есть недоработки чиновников, которые не увидели неизбежную ситуацию с задержками выплат", – подытожил Царук.

Лаврентий Царук о социальных выплатах в Украине: смотрите видео