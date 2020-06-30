Куда обращаться, если задерживают социальные выплаты: объяснение юриста
Почти 300 тысяч человек в Украине с начала карантина потеряли работу. Всего по состоянию на июнь 2020 года в стране официально зарегистрировано более полумиллиона безработных. О подводных камнях по получению социальных выплат – читайте далее.
В общем есть несколько законов, которые регулируют государственные выплаты в Украине. Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал юрист Лаврентий Царук.
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Он пояснил, что прежде всего говорится о статье 46 Конституции Украины. Она указывает на то, что каждый гражданин Украины имеет право на социальную помощь, если у него в жизни есть такая потребность.
Кроме того, Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" также регулирует эти вопросы. Что каждый из работающих украинцев платит ЕСВ, это делают также и предприниматели,
– отметил эксперт.
И объяснил: эти деньги соответственно аккумулируются в единый Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Их тратят, если есть такая потребность для кого-то из граждан.
Кроме этого, по словам Царука, стоит упомянуть и статью 1 Конституции Украины. Она указывает на то, что Украина является социальным государством. То есть именно обеспечение социальных прав граждан – это суть государства и его главная цель.
Куда обращаться, если выплаты задерживают
Юрист отметил, что сейчас по всей Украине случаются задержки с социальными выплатами, гражданам не нужно молчать об этом. Ведь никаких законных оснований не выплачивать деньги нет.
Принятые законы Украины о борьбе с коронавирусом прямо указывают, что не может быть никакой задержки в выплатах на период карантина,
– подчеркнул он.
И добавил: бесспорно, обращаться с непосредственными жалобами в инстанции сейчас несколько сложно – из-за карантина. Однако есть и другие механизмы:
- обратиться с соответствующей жалобой в государственную правительственную линию, которая работает круглосуточно;
- написать жалобу и отправить ее с помощью почтовых средств связи или электронной почты;
- звонить непосредственно в инстанции, которые задерживают выплаты.
Почему задерживаются выплаты
Царук отметил, что сейчас задержки выплат в Украине уже приобрели массовый характер. Чиновники объясняют это несоблюдением налога ЕСВ. Однако это было прогнозируемо. Ведь Рада приняла ряд законов на период карантина: один из них позволял определенной части предпринимателей не уплачивать ЕСВ.
"То есть сам законодатель освободил людей от уплаты ЕСВ. Государство понимало, что поступлений будет меньше. Также вполне прогнозируемым было и то, что увеличится безработица. А сам этот налог собирают именно с тех, кто работает, то есть его будет меньше", – подчеркнул юрист.
Он считает, что Кабинет Министров должен был спрогнозировать вероятность возникновения этой ситуации. Ведь его члены также работают в режиме карантина, поэтому должны оперативнее реагировать на такие события.
"Думаю, сейчас они все-таки поторопятся и наладят эту систему, чтобы выплаты пошли скорее. Но считаю, что здесь, собственно, есть недоработки чиновников, которые не увидели неизбежную ситуацию с задержками выплат", – подытожил Царук.
Лаврентий Царук о социальных выплатах в Украине: смотрите видео