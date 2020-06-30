Майже 300 тисяч людей в Україні від початку карантину втратили роботу. Загалом станом на червень 2020 року в країні офіційно зареєстровано понад пів мільйона безробітних. Про підводні камені щодо отримання соціальних виплат – читайте далі.

Загалом є кілька законів, які регулють державні виплати в Україні. Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів юрист Лаврентій Царук.

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Він пояснив, що насамперед мовиться про статтю 46 Конституції України. Вона вказує на те, що кожен громадянин України має право на соціальну допомогу, якщо в нього в житті є така потреба.

Крім того, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" також регулює ці питання. Що кожен з українців, які працюють, сплачує ЄСВ, це роблять також і підприємці,

– зазначив експерт.

Й пояснив: ці гроші відповідно акумулюються в єдиний Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування. Їх витрачають, якщо є така потреба для когось з громадян.

Крім цього, за словами Царука, варто згадати й статтю 1 Конституції України. Вона вказує на те, що Україна є соціальною державою. Тобто саме забезпечення соціальних прав громадян – це зміст держави та її головна мета.

Довідка. За словами міністра економіки, за три місяці карантину держава вже виплатила 1,2 мільярда гривень допомоги. На цей період для українців спростили умови отримання статусу безробітного та відповідно допомоги. Скільки і кому платять – читайте тут.

Куди звертатися, якщо виплати затримують

Юрист наголосив, що зараз по всій Україні трапляються затримки із соціальними виплатами, громадянам не потрібно мовчати про це. Адже ніяких законних підстав не виплачувати гроші немає.

Ухвалені закони України про боротьбу з коронавірусом прямо вказують, що не може бути ніякої затримки у виплатах на період карантину,

– підкреслив він.

Й додав: безперечно, звертатися з безпосередніми скаргами до інстанцій зараз дещо складно – через карантин. Проте є й інші механізми:

звернутися з відповідною скаргою на державну урядову лінію, яка працює цілодобово;

написати скаргу та надіслати її за допомогою поштових засобів зв'язку або електронної пошти;

телефонувати безпосередньо в інстанції, які затримують виплати.

Чому затримуються виплати

Царук зазначив, що наразі затримки виплат в Україні вже набули масового характеру. Урядовці пояснюють це недотриманням податку ЄСВ. Проте це було прогнозовано. Адже Рада ухвалила низку законів на період карантину: один з них дозволяв певній частині підприємців не сплачувати ЄСВ.

"Тобто сам законодавець звільнив людей від сплати ЄСВ. Держава розуміла, що надходжень буде менше. Також цілком прогнозованим було й те, що збільшиться безробіття. А сам цей податок збирають саме з тих, хто працює, тобто його буде менше", – наголосив юрист.

Довідка. ЄСВ – це єдиний соціальний внесок. У 2020 році він складає 1 039,06 гривень на місяць або 3 177,18 гривні у квартал. За рік – 12 468 гривень.



Він вважає, що Кабінет Міністрів повинен був спрогнозувати ймовірність виникнення цієї ситуації. Адже його члени також працюють в режимі карантину, тож мали б оперативніше реагувати на такі події.

"Думаю, зараз вони все-таки поквапляться і налагодять цю систему, аби виплати пішли скоріше. Але вважаю, що тут, власне, є недопрацювання урядовців, які не побачили неминучу ситуацію із затримками виплат", – підсумував Царук.

Лаврентій Царук про соціальні виплати в Україні: дивіться відео