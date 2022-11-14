Что делать с частями, которые были на правом берегу

Вероятно, их перебросят на Донецкое направление, где ведутся тяжелые бои, а ситуация остается напряженной. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха.

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Он считает, что там произойдет не просто пополнение тех частей и подразделений оккупантов, наступающих на украинские позиции, а будет замена их на те войска, которые вышли из-под Херсона. Речь идет о частях и подразделениях морской пехоты и воздушно-десантных войск, ведь именно они находились на правом берегу. Их, скорее всего, также каким-то образом пополнят и будут использовать как ударную силу.

Украинское командование также будет использовать освободившиеся части, чтобы заменить части, которые понесли достаточно серьезные потери и которые уже необходимо вывести для доукомплектования и боевого согласования.

Когда ждать последствий переброски войск

Состояние отошедших с правого берега российских частей будет зависеть от того, какие потери понесла каждая из них, а также того, какое решение по ним будет принимать командование вооруженных сил России.

Так, если они решат переформовывать и доукомплектовывать те части, которые удалось вывести, то растягивать это на неопределенный срок точно не будут. Счет идет на 2 – 3 дня до того, как этот процесс завершится, и тогда на фронте следует ожидать серьезного обострения ситуации.

Саламаха пояснил, что передислокация частей на территорию России уже вероятно состоялась. Соответственно им нужно 2 – 3 дня, чтобы получить пополнение и ввести его в строй, и еще 1 – 2 дня, чтобы дойти, например, до Бахмута, Соледара или Углегорска. Так что еще до конца этой недели на фронте будут очень напряженные дни.

Ситуация с бронетехникой

Как известно, отходя с правого берега Херсонской области, оккупанты оставили немало техники. Военный эксперт пояснил, что и находившиеся на этом направлении морская пехота, и воздушно-десантные войска имели на вооружении в основном бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр". Это колесная техника, способная совершать маневры и суточные переходы на расстояние до 500 километров, поэтому ее россияне могли вывезти, по крайней мере то, что было исправно.

Относительно танков Саламаха отметил, что россияне не заводили на правый берег Херсона Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90А, которые являются основными боевыми танками российской армии. Они использовали в основном Т-62М, Т-62МВ и часть Т-72Б. Некоторые из этих машин действительно могли остаться на правом берегу, но большую роль для оккупантов, по убеждению эксперта, это не сыграет.

У россиян достаточно танков для того, чтобы использовать их в борьбе на Донецком направлении. Все будет зависеть от того, какие решения будут приняты и как они будут претворяться в жизнь,

– подытожил Саламаха.

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