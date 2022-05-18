Так, около 21:25 украинские защитники сбили вражеский истребитель-бомбардировщик над Купянском.

В тему ВСУ уничтожили под Купянском российский истребитель Су-34

В сети обнародовали радиоперехват с истребителя. На записи слышно, что оккупант говорит про сбивание. Потом в отчаянии говорит, что нужно прыгать.

Прыгать…Куда? Вправо, Паш?

– спрашивает россиянин.

В конце записи захватчик громко прокричал. Его последними словами было: "Дергай".

Слушайте перехват со сбитого истребителя:

Что известно о сбитом истребителе

Су-34 – это советско-российский двухместный истребитель. Им совершают точные ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Также он может сбивать и вражеские самолеты. Россияне же используют его, чтобы обстреливать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей.

Оккупанты активно используют истребители Су-34 против нашей армии. Однако украинские военные активно взбивают или повреждают истребители врага.

Другая сбитая авиация врага

Украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский военный самолет. Об этом сообщали в штабе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

6 мая над Днепропетровской областью ВСУ сбили дежурный вражеский беспилотник. В тот день оккупанты активно обстреливали регион. 2 мая ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10". В общем, беспилотные летательные аппараты государство-агрессор теряет почти каждый день.

В Харьковской области 25 апреля наши защитники обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Общие потери оккупантов

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 28 300 солдат. Кроме того, наши защитники сбили более 200 вражеских самолетов и 167 вертолетов.

Среди прочей техники тоже безумные потери:

танков – 1235 (+16),

боевых бронированных машин – 3009 (+34),

артиллерийских систем – 586 (+8),

РСЗО – 199 (+1),

средств ПВО – 91 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатых ракет – 102 (+5),

кораблей/катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28),

специальной техники – 43 (+0).

Среди личного состава потери могут быть и больше, поскольку это приблизительные подсчеты.

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